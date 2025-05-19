Бохум вирішив не продовжувати контракт із Іваном Ордецем після вильоту з Бундесліги. Вихованець Шахтаря три роки пограв у Росії та проігнорував війну у себе на Батьківщині.

Чемпіонат Німеччини 2024-2025 підійшов до завершення. Чемпіоном країни стала Баварія, яка повернула собі титул після минулорічного "золота" Баєра.

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Ванька без клубу

Також визначились дві команди, які вилетіли в другий дивізіон. Останнє місце в турнірній таблиці посів Бохум, за який виступав центральний захисник Іван Ордець.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Бохума, клуб вирішив попрощатися із 32-річним українцем. Влітку контракт Івана з командою завершується і сторони вирішили його не продовжувати.

Таким чином, вихованець Шахтаря стане влітку вільним агентом. У поточному сезоні Ордець провів 22 матчі за Бохум в Бундеслізі, оформивши п'ять кліншитів.

Репутація Ордеця

Нагадаємо, що Іван заплямував свою репутацію рішенням перебратися у московське Динамо влітку 2019 року. На той момент Росія вже п'ять років вела війну проти України, проте Ордець вирішив ігнорувати це питання.

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Крім того, після початку повномасштабного вторгнення терористів Іван ще півроку виступав за Динамо. Особливо спільноту обурили кадри, як Ордець активно відпочивав на клубних вечірках під музику, поки росіяни вбивали його земляків та знищували населені пункти.

З 2022 по 2024 роки Іван грав у Бохумі на правах оренди, а минулого літа остаточно розірвав угоду з московським Динамо. На рахунку центрбека 12 матчів та один гол у складі збірної України.