Легендарний хорватський півзахисник та віцечемпіон світу завершить кар'єру

Іван Ракітіч ухвалив важливе рішення, яке стосується його кар'єри. Наразі хорватський півзахисник виступає на Батьківщині у складі місцевого Хайдука.

Проте після завершення поточного сезону життя Ракітіча зміниться. Легендарний хавбек збірної Хорватії повісить бутси на цвях, повідомляє 24 канал із посиланням на Dalmatinski Portal.

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Шанс піти красиво

У неділю, 25 травня, відбудеться матч останнього туру чемпіонату Хорватії сезону 2024/2025. Хайдук, за який виступає Іван Ракітіч, зіграє проти Шибеника з однойменного міста на хорватському узбережжі.

Для 37-річного півзахисника цей матч стане останнім у професійній кар'єрі футболіста. Після чого Іван Ракітіч завершить виступи. Наостанок хорватський хавбек може завоювати трофей.

Хайдук, де грає Ракітіч, посідає третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії. Перед останнім туром клуб зі Спліта відстає від загребського Динамо та Рієки лише на два пункти.

Кар'єра Івана Ракітіча

Іван Ракітіч свого часу виступав за Севілью та Барселону. У складі андалусійців хорват двічі виграв Лігу Європи, а разом з каталонцями одного разу здобув кубок Ліги чемпіонів та став 4-разовим переможцем Іспанії.

До слова. Іван Ракітіч також грав у швейцарському Базелі, німецькому Шальке та навіть завітав у саудівський Аль-Шабаб.

Нагадаємо, що Іван Ракітіч довгий час виступав за збірну Хорватії, провівши 106 матчів, у яких оформив 15 голів. У 2018 році півзахисник у складі "полум'яних" став віцечемпіоном світу.