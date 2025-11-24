Володар 3 рекордів України, який не підійшов Динамо: що відомо про Івана Шарія

Іван Шарій один із видатних представників українського футболу минулого покоління. Вихованець полтавської школи залишив за собою великий слід в історії вітчизняного спорту.

Шарій за свою кар'єру зіграв у великій кількості команд та встановив чимало рекордів. Що відомо про легенду футболу, його досягнення та цікаві факти з життя – розповідає 24 канал.

Як склалася кар'єра Шарія?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Іван Шарій народився 24 листопада 1957 року у місті Полтава. Футболіст почав професійну кар'єру у місцевому клубі Колос.

Вперше за полтавський клуб він зіграв у матчі проти Автомобіліста – 4 травня 1974 року. Тоді гра завершилася перемогою команди Шарія над житомирським колективом – 3:1.

Перший гол на професійному рівні нападник забив через три дні. Він відзначився у воротах вінницького Локомотива.

Динамо, яке у ті роки збирало найкращих виконавців, помітило талант вихованця полтавського футболу. Вже у 1976 році форвард перейшов у київський клуб, але не зміг закріпитися у команді, зігравши лише 2 матчі.

Іван Шарій / Фото з відкритих джерел

Ходили чутки, що у нападника був конфлікт з головною зіркою Динамо Олегом Блохіним. В інтерв'ю Футбол24 він зізнався, чи мав суперечки з легендою "біло-синіх".

Насправді ж я ні з ким не конфліктував. Навпаки – я в них вчився – у Конькова, Трошкіна, Матвієнка, Фоменка, Блохіна, Онищенка, Мунтяна, Буряка... Які конфлікти?! Хтось запустив "мульку", і пішло. Олег Володимирович - нормальна людина, то навіщо було якомусь хлопчаку конфліктувати з автором історичних голів? Це все нісенітниця, маячня якась,

– розповідав Шарій.

У 1978 році футболіст повернувся у рідний Колос. Проте через декілька місяців він вирушив у Білорусь, де представляв мінське Динамо.

У 1979 році нападник повернувся в Україну, перейшовши до запорізького Металурга. А вже за рік він підписав контракт з одеським Чорноморцем, у якому провів п'ять сезонів.

Іван Шарій / Фото з відкритих джерел

У 1986 році Шарій приєднався до молдавської Ністру, звідки через рік перейшов у відроджену Ворсклу. Після виступів у полтавському клубі він вирушив у болгарський Етир.

У 1990 році нападник повернувся у Ворсклу. Також у його кар'єрі були такі клуби, як Нива, Гірник-Спорт та Кремінь. Прощальний матч форварда відбувся 1 травня 2001 році на стадіоні "Ворскла".

Які рекорди встановив Шарій?

Форвард встановив рекорд, як найстарший дебютант Вищої ліги чемпіонату України. У першому матчу в елітному дивізіони країни він зіграв у віці 38,5 років.

А у 1999 році вихованець полтавського футболу став найстаршим гравцем, який виходив на матч Вищої ліги. Він з'явився на полі у грі проти СК Миколаїв у віці 41 року 5 місяців та 24 днів.

Іван Шарій / Фото Oleg Dubyna

Окрім того, нападник став найстаршим футболістом, який відзначився голом у Вищій лізі. На той момент форварду було 40 років і 9 місяців.

Хто побив рекорди Шарія?

Рекорди видатного нападника тримались більше десятиліття. Проте декілька гравців все-таки змогли перевершити досягнення форварда.

У 2013 році Ігор Шуховцев став найстаршим футболістом, який зіграв у матчі Вищої ліги країни. Голкіпер з'явився на полі у матчі між Металістом та Карпатами у віці у 41 року 10 місяців і 13 днів.

У 2014 році новим рекордсменом став Володимир Гельзін. Президент донецького Олімпіка вийшов на поле у віці 42 років та 52 днів.

Окрім того, власник донеччан став найстаршим автором забитого голу в історії Вищої ліги. Він відзначився у грі з Іллічівцем у віці 41 року та 87 днів, допомігши команді здобути перемогу – 3:2.

Де зараз Шарій?

Як пише dynamo.kiev.ua, Шарій проживає у Полтаві та дає коментарі для медіа щодо місцевого та українського футболу. Окрім того, він працює директором ДЮСШ імені Горпинка.

Також відомо, що легендарний ексфорвард продовжує грати у футбол. Він бере участь у благодійних матчах за ветеранську команду полтавської Зорі.