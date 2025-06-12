"Запам'ятайте його ім'я": український футболіст підписав контракт із клубом іспанської Ла Ліги

Останніми роками чимало юних українських футболістів намагаються спробувати свої сили у європейських чемпіонатах. Черговим гравцем, який отримав шанс себе проявити на високому рівні за межами рідної країни став Іван Третьяков.

Перспективний 15-річний вінгер продовжить свою кар'єру в Іспанії. Він підписав свій перший професійний контракт з новачком Ла Ліги Ельче, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу "біло-зелених".

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Великий виклик у кар'єрі Івана Третьякова

Угода діятиме до 2027 року. В іспанському клубі заявили, що раді цьому підписанню та вірять у талант юного українця.

Вінгер молодіжної збірної України U-16 відрізняється своєю здатністю до дриблінгу та вмінням працювати обома ногами. Запам'ятайте його ім'я, адже він ще багато про себе заявить до 2027 року,

– йдеться у повідомленні Ельче.

Зазначимо, що в послугах гравця також були зацікавлені іспанські Вільярреал і Бетіс. Проте саме новачок Ла Ліги запропонував українському вінгеру найкращі умови для майбутнього розвитку. Він буде тренуватися з командою U-19.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Іван Третьяков виступав у клубі Мункач. Він провів у ДЮФЛ 31 матч, у яких забив 14 голів.

Нагадаємо, що в Іспанії виступає вже чимало юних українських футболістів. Зокрема, взимку Гліб Удовиченко став гравцем одного з грандів Ла Ліги.