Зателефонував брату-військовому: новачок збірної України поділився реакцією на дебютний виклик

Півзахисник Лінкольн Сіті з англійського Чемпіоншипу Іван Варфоломєєв вперше увійшов до складу національної збірної України. Гравець зізнався, що рішення Андреа Мальдери стало для нього повною несподіванкою.

Виявилося, що спершу планувався приїзд футболіста до збірної U-21, але потім італійський коуч вирішив, що Іван має стати частиною головної команди. Хавбек хотів якомога швидше поділитися новиною з рідними, пише 24 Канал.

Варфоломєєв – новачок Мальдери

За словами Івана Варфоломєєва, за тиждень до оголошення складу збірної йому зателефонував наставник молодіжної команди Дмитро Михайленко. Тренер сказав, що розраховує на футболіста у матчах відбору на Євро.

Проте потім хавбек побачив себе у списку головної команди. Він говорить, що це було справді неочікувано, але викликало в нього неймовірну радість.

Перш за все зателефонував батькам і повідомив їм цю новину – вони дуже за мене раділи. Потім подзвонив братові, який у мене військовий. Я був дуже радий, що він зміг підняти слухавку. Ця новина справді підняла йому настрій та бойовий дух,

– сказав Варфоломєєв пресслужбі УАФ.

Принагідно Іван подякував Збройним Силам за те, що захищають українців та дають можливість футболістам представляти нашу державу на міжнародній арені і нагадувати світу про війну.

Що відомо про Івана Варфоломєєва

Футболіст є уродженцем Криму, виховувався у сімферопольській Таврії, згодом приєднався до академії львівських Карпат. У професійному футболі дебютував за Рух.

Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну підписав контракт з чеським Слованом. Був змушений судитися з Рухом через вимогу компенсації з боку львівської команди, але через Спортивний арбітраж в Лозанні довів, що в його діях не було порушень.

З 2025 року Варфоломєєв виступає за Лінкольн Сіті, який спершу грав у третьому дивізіоні англійського футболу, але підвищився у класі до Чемпіоншипу.