Український футболіст грудьми забив дебютний гол у чемпіонаті Німеччини: пам'ятне відео

У п'ятницю, 28 березня, відбулися матчі 27 туру Регіональної ліги Німеччини. В одному з них Вікторія Берлін вдома приймали Єну.

Господарі здобули перемогу з рахунком 4:2. У їх складі повний поєдинок провів український захисник Іван Єрмачков.

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Пам'ятний день для юного гравця

Ця гра стала особливою для 19-річного футболіста. Він забив свій перший гол у Німеччині, повідомляє 24 Канал.

Сталося це на 76-й хвилині, коли команда Івана Єрмачкова грала в меншості. Він підключився до кутового та грудьми надіслав м'яч у ворота гостей, вивівши Вікторію Берлін уперед (3:2).

Дивіться відеоогляд матчу Вікторія Берлін – Єна (гол Івана Єрмачкова на 6:08)

До слова. В березні Івана Єрмачкова викликали до збірної України U-20. Він зіграв 30 хвилин у матчі проти Північної Ірландії U-21, який закінчився мінімальною перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

Зазначимо, що українець грає в Німеччині з 2022 року. Наразі права на Івана Єрмачкова належать Вердеру, а за Вікторію він виступає на правах оренди.