Хозяева одержали победу со счетом 4:2. В их составе полный поединок провел украинский защитник Иван Ермачков.

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Памятный день для юного игрока

Эта игра стала особенной для 19-летнего футболиста. Он забил свой первый гол в Германии, сообщает 24 Канал.

Произошло это на 76-й минуте, когда команда Ивана Ермачкова играла в меньшинстве. Он подключился к угловому и грудью послал мяч в ворота гостей, выведя Викторию Берлин вперед (3:2).

Смотрите видеообзор матча Виктория Берлин – Йена (гол Ивана Ермачкова на 6:08)

К слову. В марте Ивана Ермачкова вызвали в сборную Украины U-20. Он сыграл 30 минут в матче против Северной Ирландии U-21, который закончился минимальной победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

Отметим, что украинец играет в Германии с 2022 года. Сейчас права на Ивана Ермачкова принадлежат Вердеру, а за Викторию он выступает на правах аренды.