Український футзаліст загинув під час риболовлі

25-річний футзаліст МСК Харків Іван Зінченко загинув від удару струмом під час риболовлі. Трагедія сталася у Люботині.

Спортсмен перебував у воді, коли під час закидання вудочки гачок зачепив електричний дріт. Отримані травми виявилися смертельними, повідомив харківський футзальний клуб на своїй сторінці в інстаграмі.

Що сталося під час риболовлі

Трагедія сталася на одному зі ставків у Люботині Харківської області. За попередньою інформацією правоохоронців, Іван Зінченко перебував у воді та закидав вудочку, коли гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою.

Унаслідок контакту спортсмен отримав смертельне ураження електричним струмом. Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

У МСК Харків висловили співчуття рідним і близьким загиблого. Для спортивної спільноти Харківщини смерть молодого гравця стала важкою втратою.

Ким був Іван Зінченко

Іван Зінченко був уродженцем Люботина та вихованцем місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. На молодіжному рівні він виступав за футбольні команди ХТЗ, Квадро та Арена.

У дорослому футболі спортсмен поєднував виступи у футболі та футзалі. Зінченко захищав кольори МСК Харків у чемпіонаті України серед команд Першої ліги, а також грав у Кубку України.

Його спортивний шлях був пов'язаний саме з Харківщиною, де він розпочав займатися футболом і продовжив кар'єру на дорослому рівні.

Напередодні стало відомо ще про одну трагічну смерть у молодіжному футболі. Життя 17-річного Максима Баранівського, вихованця футбольної академії Полісся, також обірвалося передчасно.