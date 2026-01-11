Легенда Динамо очікує на суд у Чехії: ексфутболіст зізнався, яке покарання йому загрожує

Івана Яремчука у жовтні 2025 року заарештувала польська поліція, коли він приїхав підтримати збірну України у матчі з Азербайджаном. Колишній футболіст розповів, що причиною арешту став конфлікт із менеджером казино у Празі, з яким він ледь не влаштував бійку.

Легенда Динамо зізнався, яке він може отримати покарання. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Яке покарання очікує на Яремчука?

Колишній український футболіст після затримання провів півтора місяці у в'язниці. Проте на цьому проблеми Яремчука не завершилися, адже на ексгравця київського клубу очікує суд.

Легенда столичного колективу заявив, що суд відбудеться у Празі, а наразі він чекає повідомлення від адвоката про те, коли потрібно буде приїхати. За його словами, це може статися у середині січня 2026 року.

Важко сказати. Це може бути штраф, умовний термін або виправні роботи. Не знаю. Та буду сподіватись, що все обійдеться і рішення суду буде найменш суворим. Хотілось би,

– сказав Яремчук.

Відзначимо, що за даними статистичного порталу Transfermarkt Яремчук перейшов у Динамо у 1985 році. У київському клубі він провів шість сезонів та виграв сім трофеїв – 3 чемпіонства СРСР, 3 кубки Радянського Союзу та Кубок володарів кубків.

Що ще відомо про Івана Яремчука?