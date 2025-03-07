Легендарний бренд Кадилак стане новою командою Формули-1 з 2026 року

"Королівські перегони" підуть на розширення вже наступного сезону. Окрім дебюту Ауді, у Формулі-1 з'явиться іменита команда від концерну General Motors.

Вже за тиждень, 16 березня, в австралійському Мельбурні стартує новий сезон Формули-1. На старт вийде десять команд – ті ж самі, що і минулого року. Календар Формули-1 включатиме в себе 24 гран-прі.

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Розширення Формули-1

Тим часом, організатори Формули-1 планують вже наступний сезон у 2026 році. Буде суттєва зміна у технічному регламенті в сторону екологічності завдяки використанню гібридних авто.

Також на фанатів очікують цікаві поповнення у списку команд, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Формули-1. З 2026 року новою командою перегонів стане американська компанія Кадилак.

Американський концерн General Motors виконав усі вимоги від FIA, щоб мати право заявити свій бренд у "королівські перегони". Перші два сезони Кадилак буде використовувати силові установки від Феррарі, а у 2028-му перейде на власні.

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Таким чином, вперше з 2018 року у Формулі-1 буде 11 команд та 22 пілоти. Поки невідомо, з ким із гонщиків Кадилак почне співпрацю. До слова, наступного року також серед учасників перегонів буде і компанія Ауді, яка зайде на місце Заубера.