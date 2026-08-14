Заплющив очі на рублі: легенда Динамо заступився за Пірло

Каха Каладзе здивований, чому Андреа Пірло не очолив збірну Італії. Колишній футболіст назвав ситуацію навколо екстренера незрозумілою.

Колишні партнери по Мілану свого часу разом виходили на поле та здобували великі трофеї. Тепер Каладзе, який є мером Тбілісі, публічно підтримав Пірло у скандальній ситуації, передає ютуб-канал "Коммент.Шоу".

Каладзе не зрозумів претензій до Пірло

Каха Каладзе зізнався, що стежив за історією з можливим призначенням Андреа Пірло головним тренером збірної Італії. За словами грузинського політика, він не розуміє, чому переговори щодо роботи фахівця були призупинені.

Це взагалі щось незрозуміле було. І пояснення теж не зрозумів. До чого тут те, що Пірло підписав рекламний контракт з якоюсь компанією? І чому через це не можна бути тренером збірної Італії? Взагалі незрозуміло,

– заявив Каладзе.

Йдеться про співпрацю Пірло з російською букмекерською компанією Fonbet. У межах амбасадорства італієць, зокрема, відвідував Москву.

Каладзе також вважає, що політика не повинна впливати на спортивні рішення.

Думаю, коли політика втручається у спорт – це негарно. Я вважаю, негарно вчинили з Пірло,

– додав колишній футболіст Динамо та Мілана.

Каладзе відомий проросійською позицією

Каладзе неодноразово робив заяви щодо війни Росії проти України, які викликали обурення українців. Він підтримує політику партії "Грузинська мрія", яку звинувачують у проросійському курсі.

На футбольному полі Каладзе свого часу досяг значних успіхів. У складі київського Динамо він тричі ставав чемпіоном України та тричі вигравав Кубок України, а з Міланом двічі тріумфував у Лізі чемпіонів.

Колишній партнер Каладзе у Динамо Сергій Федоров раніше заявив, що меру Тбілісі є що втрачати, тому він підлаштовується під політику партії у своїх висловлюваннях.