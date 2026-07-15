"Є що втрачати": легенда Динамо пояснив проросійську позицію Каладзе

Українські вболівальники свого часу тепло прийняли і підтримували грузинського захисника Каху Каладзе, який грав у київському Динамо. Але багато років потому, вже у ролі політика, колишній футболіст відзначився низкою ворожих заяв щодо України.

Каладзе дорікає українській, а не російській владі за війну і діє у повній відповідності до політики своєї проросійської партії "Грузинська мрія". Його позицію в інтерв'ю ютуб-проєкту Дениса Бойка пояснив колишній партнер по Динамо Сергій Федоров.

Чому Каладзе став проросійським політиком

Федоров, який грав разом з Каладзе під керівництвом легендарного наставника Валерія Лобановського, припустив, що насправді ексзахисник Динамо усе розуміє і не вірить у пропаганду РФ щодо ситуації в Україні. На користь цього свідчить і його спілкування з президентом УАФ і ще одним колишнім вихованцем Лобановського Андрієм Шевченком.

Але Каладзе доводиться підлаштовуватися під політику тих впливових людей у грузинській владі, які сприяли побудові його успішної кар'єри після футболу і допомогли спортсмену стати мером Тбілісі.

Йому є що втрачати. Тому він так і поводиться,

– заявив Сергій Федоров.

Досягнення Кахи Каладзе

Каха Каладзе здобував чемпіонські титули у трьох країнах – Грузії, Україні та Італії. У складі Динамо він вигравав Вищу лігу тричі і ще три рази Кубок України.

Після переходу до італійського Мілана виграв дві Ліги чемпіонів, два Суперкубки УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

П'ять разів визнавався футболістом року у Грузії, включений до Зали слави Мілана.