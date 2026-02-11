Каладзе розповів зміст розмови у своєму інтерв'ю італійському виданню Gazzetta dello Sport.
Дивіться також Зрадників України позбавили звань майстрів спорту
Що сказав Каладзе про війну в Україні?
Журналісти запитали колишнього футболіста, чи правда, що він обговорював російсько-українську війну зі своїм "другом" Андрієм Шевченком, з яким вони разом грали у київському Динамо, а згодом в італійському Мілані.
Каладзе підтвердив, що кілька разів мав розмову з нині президентом Української асоціації футболу на цю тему.
У Грузії ми пережили щось подібне: війна – це щось жахливе. Але для мене основне питання одне: куди все це нас приведе? Я не можу знайти відповідь,
– заявив мер Тбілісі.
Що Андрій Шевченко говорив про Каладзе?
Найзірковіший футболіст в історії незалежної України на пресконференції у 2025 році стверджував, що повністю припинив спілкування з Кахою Каладзе.
Після того, як грузинська влада розігнала у Тбілісі протести, пов'язані з відмовою від переговорів про вступ до Європейського Союзу, Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти політиків владної проросійської партії "Грузинська мрія". Серед них опинився і Каладзе.
Шевченко говорив, що у цьому питанні повністю підтримує главу держави.
Коли Каладзе грав разом із Шевченком?
- Грузинський захисник переїхав до Києва у 1998 році і був частиною легендарної команди під орудою Валерія Лобановського, яка доходила до півфіналу Ліги чемпіонів.
- Згодом Каладзе повторив шлях Шевченка з Динамо до Мілана – трансфер оборонця відбувся у 2001 році, за "россонері" він виступав до 2010-го.
- Після завершення кар'єри гравця Каладзе пішов в політику і був обраний міським головою Тбілісі.