Каладзе рассказал содержание разговора в своем интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport.
Что сказал Каладзе о войне в Украине?
Журналисты спросили бывшего футболиста, правда ли, что он обсуждал российско-украинскую войну со своим "другом" Андреем Шевченко, с которым они вместе играли в киевском Динамо, а затем в итальянском Милане.
Каладзе подтвердил, что несколько раз разговаривал с ныне президентом Украинской ассоциации футбола на эту тему.
В Грузии мы пережили нечто подобное: война – это что-то ужасное. Но для меня основной вопрос один: куда все это нас приведет? Я не могу найти ответ,
– заявил мэр Тбилиси.
Что Андрей Шевченко говорил о Каладзе?
Самый звездный футболист в истории независимой Украины на пресс-конференции в 2025 году утверждал, что полностью прекратил общение с Кахой Каладзе.
После того, как грузинские власти разогнали в Тбилиси протесты, связанные с отказом от переговоров о вступлении в Европейский Союз, Президент Владимир Зеленским ввел санкции против политиков правящей пророссийской партии "Грузинская мечта". Среди них оказался и Каладзе.
Шевченко говорил, что в этом вопросе полностью поддерживает главу государства.
Когда Каладзе играл вместе с Шевченко?
- Грузинский защитник переехал в Киев в 1998 году и был частью легендарной команды под руководством Валерия Лобановского, которая доходила до полуфинала Лиги чемпионов.
- Впоследствии Каладзе повторил путь Шевченко из Динамо в Милан – трансфер защитника состоялся в 2001 году, за "россонери" он выступал до 2010-го.
- После завершения карьеры игрока Каладзе ушел в политику и был избран городским головой Тбилиси.