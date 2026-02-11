Каладзе рассказал содержание разговора в своем интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport.

Что сказал Каладзе о войне в Украине?

Журналисты спросили бывшего футболиста, правда ли, что он обсуждал российско-украинскую войну со своим "другом" Андреем Шевченко, с которым они вместе играли в киевском Динамо, а затем в итальянском Милане.

Каладзе подтвердил, что несколько раз разговаривал с ныне президентом Украинской ассоциации футбола на эту тему.

В Грузии мы пережили нечто подобное: война – это что-то ужасное. Но для меня основной вопрос один: куда все это нас приведет? Я не могу найти ответ,

– заявил мэр Тбилиси.

Что Андрей Шевченко говорил о Каладзе?

Самый звездный футболист в истории независимой Украины на пресс-конференции в 2025 году утверждал, что полностью прекратил общение с Кахой Каладзе.

После того, как грузинские власти разогнали в Тбилиси протесты, связанные с отказом от переговоров о вступлении в Европейский Союз, Президент Владимир Зеленским ввел санкции против политиков правящей пророссийской партии "Грузинская мечта". Среди них оказался и Каладзе.

Шевченко говорил, что в этом вопросе полностью поддерживает главу государства.

Когда Каладзе играл вместе с Шевченко?