Проросійського ексфутболіста Динамо помітили на скандальному весіллі українки у Каннах

У Каннах відбулося гучне весілля грузинського IT-підприємця Нікі Ломії та 24-річної української моделі з Харкова Ніки Кузнецової. Подія привернула велику увагу та навіть викликала певний скандал.

Серед гостей був помічений Каха Каладзе – колишній гравець Динамо та Мілана, нині мер Тбілісі, який неодноразово висловлював проросійські погляди. 24 Канал розповість, чому це весілля спричинило справжній резонанс у соцмережах.

Що відомо про Каху Каладзе?

Багато досвідчених футбольних уболівальників добре пам'ятають грузинського легіонера Динамо Каху Каладзе. Універсальний гравець, здатний діяти як у захисті, так і в центрі поля, він швидко завоював прихильність киян. Каладзе став ключовим елементом зіркового складу команди Валерія Лобановського наприкінці 1990-х років.

У 2001 році він приєднався до Андрія Шевченка в Мілані й успішно проявив себе в італійському гранд-клубі. Каладзе став першим грузинським футболістом, який двічі виграв Лігу чемпіонів УЄФА.

За даними Вікіпедії, 13 травня 2012 року він оголосив про завершення спортивної кар'єри, а 11 грудня 2011 року завершив виступи за національну збірну Грузії.

Каха Каладзе на скандальному весіллі / Фото скриншот відео з соціальних мереж

Після завершення футбольної кар'єри Каладзе спробував себе у ресторанному бізнесі. Разом із друзями він відкрив у Мілані заклад Giannino.

З грудня 2024 року Каха Каладзе перебуває під українськими санкціями. Це пов'язано не лише з його антиукраїнськими заявами, а й із участю у розгоні грузинського "Майдану" взимку 2024 – 2025 років.

У 2001 році його рідного брата викрали. Родина нібито сплатила викрадачам викуп у розмірі 600 тисяч доларів, але Левана Каладзе врятувати не вдалося; пізніше його тіло знайшли разом із іншими жертвами викрадачів. Ця трагедія глибоко вплинула на Каху, він пережив тяжку депресію і навіть розглядав можливість відмовитися від грузинського громадянства та отримати український паспорт, але після трансферу в Мілан передумав.

Що відомо про скандальне весілля у Каннах?

Весілля привернуло особливу увагу через присутність деяких російських зірок. Серед гостей були Рікі Мартін, Валерій Меладзе та ансамбль "Сухішвілі", а ведучим урочистості став росіянин Максим Галкін. Як пише грузинське ЗМІ, святкування відбулося у замку Château de la Croix des Gardes із панорамою на Середземне море.

Серед знаменитих гостей був також український блогер Олександр Слобоженко, який виїхав за кордон під час війни. У вересні 2024 року його заочно заарештували за несплату податків.

Що відомо про наречених?

Раніше наречена брала участь у конкурсі "Міс Україна", а після початку повномасштабної війни залишила країну. Зараз вона живе в Монако та продовжує кар'єру моделі.

Наречений Нікі Ломіа – уродженець Грузії, співзасновник компанії Spribe, що створює азартні онлайн-ігри для вебсайтів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Києві.