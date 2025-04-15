Внаслідок артобстрілу загинув дворазовий чемпіон світу та учасник двох Олімпіад

Легкоатлет Какі Хаміс трагічно загинув у віці 35 років. Це сталося під час артилерійського обстрілу в Судані.

З 2023 року в Судані триває громадянська війна. Жертвою став легкоатлет Абубакер Какі Хаміс, який загинув внаслідок чергового артилерійського обстрілу.

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Трагічна загибель спортсмена

35-річний легкоатлет став жертвою мінометного снаряду, який влучив у його будинок в Ель-Фаширі. Хаміс загинув на місці, а кілька членів його родини зазнали поранень, пише 24 канал з посиланням на Sudafax.

Абубакер Какі Хаміс був переможцем чемпіонату світу в приміщенні у Валенсії у 2008 році та у Досі в 2010 році.

На відкритих трасах Какі Хаміс став срібним призером чемпіонату світу у Тегу у 2011 році, а також у 2008 році встановив світовий рекорд серед спортсменів до 20 років у бігу на 800 метрів.

Зокрема Абубакер був прапороносцем збірної Судану на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2008 у Пекіні, а також виступав на Олімпіаді-2012 у Лондоні.