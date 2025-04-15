С 2023 года в Судане продолжается гражданская война. Жертвой стал легкоатлет Абубакер Каки Хамис, который погиб в результате очередного артиллерийского обстрела.

Читайте также Перспективный спортсмен совершил самоубийство: его обвиняли в тяжком преступлении

Трагическая гибель спортсмена

35-летний легкоатлет стал жертвой минометного снаряда, который попал в его дом в Эль-Фашире. Хамис погиб на месте, а несколько членов его семьи получили ранения, пишет 24 канал со ссылкой на Sudafax.

Абубакер Каки Хамис был победителем чемпионата мира в помещении в Валенсии в 2008 году и в Дохе в 2010 году.

На открытых трассах Каки Хамис стал серебряным призером чемпионата мира в Тегу в 2011 году, а также в 2008 году установил мировой рекорд среди спортсменов до 20 лет в беге на 800 метров.

В частности Абубакер был знаменосцем сборной Судана на церемонии открытия Олимпийских игр-2008 в Пекине, а также выступал на Олимпиаде-2012 в Лондоне.