24-летнего атлета нашли мертвым в Хьюстоне. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщает 24 Канал со ссылкой на WAFB 9 News.

Читайте также Легендарный Шумахер подписал шлем для благотворительного аукциона

В чем обвиняли игрока

Об этом рассказал член семьи спортсмена, которого обвиняли в совершении ДТП в декабре прошлого года. В результате него погиб 78-летний мужчина.

Кайрен Лейси тогда якобы скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. 12 января его арестовали, но потом освободили под залог в размере 151 тысячи долларов. Вскоре должно было стартовать слушание доказательств по этому делу.

"С самого начала это так называемое расследование приобрело вид чрезмерной, целенаправленной попытки – то, что можно описать только как охота на ведьм, что подпитывалось тем, кем был Кайрен, и его публичностью. Решение следственного органа вообще предъявить ему обвинение, на наш взгляд, было не только неоправданным, оно вызывает тревогу.

Важно понимать, что окружной прокурор округа Лафурш по сей день не выдвинул официальных обвинений Кайрену. Он был молодым парнем, который подавал большие надежды, и он был раздавлен тяжестью безответственного и предвзятого процесса", – заявил адвокат спортсмена.

Что известно о Кайрене Лейси