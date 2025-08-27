Мир шокировала трагическая история Натальи Наговицыной в Кыргызстане. Россиянка не смогла спуститься с пика Победы из-за перелома ноги, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Жива ли Наговицына?

Альпинистка получила травму еще 12 августа. после чего было три попытки эвакуировать ее. Впрочем после 23 августа спасательные операции завершились из-за существенного ухудшения погоды.

В конце концов МЧС Кыргызстана официально признало Наговицину "пропавшей без вести". Смерть женщины невозможно подтвердить, как и факт того, что она жива. Но эксперты уверены, что шансов на ее выживание нет.

По мнению большинства, человек не может выжить столько времени без еды и воды на высоте около 7200 метров. К слову, 19 августа, через неделю после перелома, беспилотнику удалось подняться на необходимую высоту. На кадрах видно, что Наговицына еще была живой и махала рукой.

Как дрон снял кадры с живой Наговицыной: смотреть видео

Кто виноват?

Интересно также, что в смерти Натальи обвиняют еще одного российского альпиниста Романа Мокринского. Он был в группе вместе с Наговициной, а также немцем Гюнтером Зигмундом и итальянцем Лукой Синигилией.

Именно Мокринский шел в связке с Натальей. Впрочем когда они сорвали с обрыва, Роман получил незначительные ушибы, тогда как женщина сломала ногу. После этого Роман решил отстегнуть себя от партнерши и пойти дальше сам.

При этом поговаривают, что у него была рация. Вероятно, он мог остаться с пострадавшей альпинисткой и позвать на помощь, но принял решение бросить Наговицину. Впрочем эта теория остается неподтвержденной.

Что касается Зигмунда и Синигилии, то их действия были следующими. Они также продолжили путь вниз и добрались до лагеря. Но после этого немец и итальянец позвали на помощь, взяли с собой еду, воду и газовый баллон и снова пошли покорять пик Победы.

Альпинисты вернулись к Наталье и принесли ей необходимые вещи. К сожалению, после этого Синигилья не сумел вернуться, скончавшись из-за набраяк в мозге. Зигмунда же доставили в больницу Бишкека в тяжелом состоянии.