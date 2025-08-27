Світ шокувала трагічна історія Наталії Наговіциної в Киргизстані. Росіянка не змогла спуститися з піка Перемоги через перелом ноги, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Чи жива Наговіцина?

Альпіністка отримала травму ще 12 серпня. після чого було три спроби евакуювати її. Втім після 23 серпня рятувальні операції завершились через суттєве погіршення погоди.

Зрештою МНС Киргизстану офіційно визнало Наговіцину "зниклою безвісти". Смерть жінки неможливо підтвердити, як і факт того, що вона жива. Але експерти впевнені, що шансів на її виживання немає.

На думку більшості, людина не може вижити стільки часу без їжі та води на висоті близько 7200 метрів. До слова, 19 серпня, через тиждень після перелому, безпілотнику вдалось піднятися на необхідну висоту. На кадрах видно, що Наговіцина ще була живою та махала рукою.

Хто винен?

Цікаво також, що у смерті Наталії звинувачують ще одного російського альпініста Романа Мокринського. Він був у групі разом із Наговіциною, а також німцем Гюнтером Зігмундом та італійцем Лукою Сінігілією.

Саме Мокринський йшов у зв'язці із Наталією. Втім коли вони зірвали із обриву, Роман отримав незначні забої, тоді як жінка зламала ногу. Після цього Роман вирішив відстібнути себе від партнерки та піти далі сам.

При цьому подейкують, що у нього була рація. Ймовірно, він міг залишитись із постраждалою альпіністкою та покликати на допомогу, але прийняв рішення кинути Наговіцину. Втім ця теорія залишається непідтвердженою.

Щодо Зігмунда та Сінігілії, то їх дії були наступними. Вони також продовжили шлях вниз та дістались табору. Але після цього німець та італієць покликали на допомогу, взяли із собою їжу, воду та газовий балон і знову пішли підкорювати пік Перемоги.

Альпіністи повернулись до Наталії та принесли їй необхідні речі. На жаль, після цього Сінігілья не зумів повернутися, померши через набраяк у мозку. Зігмунда ж доставили у лікарню Бішкека у важкому стані.