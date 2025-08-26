В Киргизстані сталась гучна трагедія, яка, ймовірно, завершилась смертю альпіністки. Повідомляється, що російська альпіністка Наталія Наговіцина померла на піку Перемоги після 11 днів без їжі та майже без води. 24 Канал детальніше розповідає про цю катастрофу.

До теми Станцювали переможний гопак: як українські самбісти засмутили росіян на Всесвітніх іграх

Що сталось із Наговіциною?

Росіянка зламала ногу під час спуску з найвищої гори Киргизстану. Жінка зірвалась із обриву та отримала травму, що завадила їй пересуватися далі.

Разом із Наталією в експедиції також були росіянин Роман Мокринський, німець Гюнтер Зігмунд та італієць Лука Сінігілья. Перший надав Наговіциній медичну допомогу,

Альпіністи спустились у штурмовий табір, щоб покликати на допомогу росіянці. Втім три спроби допомогти Наталії спуститися завершились невдало. Зрештою голова прес-служби МНС Киргизстану Аділ Чаргінов заявив, що Наговіцина, ймовірно, померла.

Що відомо про альпіністку?

Наталія Наговіцина – російська альпіністка, яка народилась у 1978 році в Пермській області. У 2016 році жінка почала займатися альпінізмом, а пізніше сама очолювала експедиції.



Наталія Наговіцина займалась альпінізмом з 2016 року / фото з інтернету

До прикладу, у 2020 році вона вдало провела експедицію на східну вершину гори Ельбрус. Але у 2021 році сталась подія, яка змінила її життя. Разом із чоловіком Сергієм альпіністка вирушила у Киргизстан на пік Хан-Тенгрі (7010 метрів).

Пара майже підкорила вершину, але у Сергія на висоті 6900 метрів стався інсульт. Його паралізувало, а жінка відмовилась його залишати до прибуття рятувальників.

Зрештою Сергій помер, а Наталії вдалось евакуюватися. Через рік вона повернулась на пік Хан-Тенгрі та встановила там меморіальну табличку на честь свого загиблого чоловіка.

Втім у серпня 2025-го жінка знову вирішила повернутися в Киргизстан для підкорення більш амбітної вершини – піка Перемоги, який сягає 7439 метрів.

Як намагались врятувати Наталію?

Інцидент із травмою ноги, про який йшлося вище, стався 12 серпня на самому піку гори. Після повернення Мокрицького, Зігмунд та Сінгільї до табору на допомогу Наговіциній покликали рятувальників.

Пізніше Зігмунд та Сінігілья пішки повернулись до росіянки та принесли їй їжу, воду, газовий балон та спальний мішок. Через втому від дороги вони заночували у наметі Наталії.



Наталія Наговіцина не змогла спуститися назад з піка Перемоги / фото з інтернету

На ранок обидва повернулись назад, але італієць отримав обмороження рук. Це не зупинило їх і 14 серпня вони знову вирушили до Наговіциної іншим шляхом.

На висоті 6800 метрів вони заночували, але на наступний день у Луки Сінігільї стався набряк мозку. Через це 15 серпня альпініст помер, а Зігмунд повернувся у табір.

16 серпня було прийняте рішення підняти російський вертоліт Мі-8 для порятунку Наговіциної. Через важкі погодні умови йому вдалось тільки дістатися висоти 4600 метрів.

Транспорт здійснив жорстку посадку, через що кілька членів екіпажу отримали різного ступеню травми. Ба більше, один з пілотів отримав перелом хребта. Їх евакуювали іншим вертольотом.

19 серпня до Наговіциної дістався безпілотник, який зняв кадри із нею. Судячи з них, було видно, що росіянка була живою, але у неї закінчилась вода та газовий балон.

Наталія Наговіцина потрапила на кадри дрона 19 серпня: дивитися відео

Того ж дня на порятунок альпіністки вирушили військові рятувальники Киргизстану, яким надали інший вертоліт Мі-17. Їм вдалось дістатися вершини 100 метрів, але операцію завершили через погане самопочуття керівника експедиції Віталія Акімова.

Чи померла Наговіцина?

У підсумку 23 серпня МНС Киргизстану повідомили про призупинення спроб щодо порятунку Наговіциної. Причина – погані погодні умови на піку Перемоги. А вже через два дні вийшла заява, що Наталія, скоріш за все, не вижила.

Росіяни планують евакуювати тіло альпіністки після покращення погодних умов. Планується застосувати гелікоптер Airbus Helicopters H145, якому вдавалось приземлитися на вершині гори Аконкагуа (Чилі) на висоті 6962 метрів.

До слова, у лікарню Бішкека були доставлені Роман Мокринський та Гюнтер Зігмунд. Стан останнього оцінюється як важкий. Також інтерв'ю росЗМІ дав і син загиблої альпіністки Михайло Наговіцин.

Він зазначив, що для його батьків альпінізм – це лише хобі. Підкоренням піка Перемоги Наталія хотіла вписати своє ім'я в історію цього виду спорту. При цьому він не вірить у смерть матері та закликає якомога швидше відновити рятувальну операцію.



У 2021 році Наговіцина втратила чоловіка під час підкорення гори в Киргизстані / фото з інтернету

Що відомо про пік Перемоги?

Пік Перемоги вважається однією з найскладніших гір світу. Вершина висотою 7439 метрів є частиною хребта Какшаал-Тоо гірської системи Тянь-Шань та знаходиться на кордоні між Киргизстаном, Казахстаном та Китаєм.

Голова федерації альпінізму Киргизстану Едуард Кубатов розповідає, що для спуску постраждалої з такої висоти потрібні від 7 до 10 альпіністів. Пік Перемоги має погану статистику, адже майже 30% випадків підкорення вершини завершуються смертністю.

Це один з найвищих показників у світі на одному рівні з горою Аннапурна в Гімалаях. Альпіністів не рятують ані МНС, ані Міноборони, оскільки на такій висоті їх можуть врятувати лише самі альпіністи. На пік Перемоги не йдуть новачки або ж малодосвідчені альпіністи. Це дуже важка гора, грати зі смертю тут не треба. Лука був сильним альпіністом, але він не витримав,

– ділиться думками Кубатов.



Як виглядає пік Перемоги в Киргизстані / фото DWC

Вперше пік Перемоги підкорили у 1956 році і з того часу на ньому загинуло як мінімум 70 людей. Це найвища точка Киргизстану. Зазвичай підкорення піка займає близько трьох тижнів через необхідність в акліматизації.

Підйом розпочинається з висоти орієнтовно 4 тисячі мерів, а на всьому шляху встановлені чотири табори. Найвищий – на висоті 6400 метрів. Також гора вирізняється дуже вітряною погодою із частими снігопадами.

Температура повітря сягає -20 градусів за Цельсієм та нижче. Зазвичай альпіністи вирушають підкорювати вершину з кінця червня до кінця серпня.