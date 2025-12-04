У півфіналі ЧС-2025 з карате Андрій Заплітний здолав росіянина Ернеста Шарафутдінова з рахунком 6:3. Бурхлива реакція тренера та спортсмена підкорила мережу, повідомляє 24 Канал.

Як тренер відреагував на перемогу над росіянином?

Сутичка з "нейтралом" мала додатковий підтекст, адже представник країни-агресорки публічно підтримує дії російської влади. Тож після перемоги Заплітного його тренер Олександр Пікулін не стримував емоцій.

Чернівчанин красномовно висловився про суперника, який демонстрував свої проросійські погляди.

Так їм п***ам і треба, так буде з кожним,

– вигукнув український тренер.

Заплітний доповнив яскраву промову наставника патріотичним гаслом: "Слава Україні" Смерть ворогам"".

Відео реакція тренера на перемогу Заплітного над росіянином. Обережно, 18+

Після поєдинку Заплітний прокоментував свою перемогу у півфіналі.

Перед півфіналом відчував хвилювання та велику відповідальність перед командою і країною. Водночас це додало сил: виходив упевненим і налаштованим просто робити свою роботу. Можу сміливо сказати, що це був один із найхвилюючих і найвідповідальніших поєдинків у моїй кар’єрі,

– цитує Заплітного Суспільне.

Зазначимо, у фіналі вагової категорії до 75 кілограмів Заплітний поступився Адбулазізі Абдуллі Мамдуху з Єгипту з рахунком 0:6.

Як збірна України з карате виступила на ЧС-2025