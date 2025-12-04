У півфіналі ЧС-2025 з карате Андрій Заплітний здолав росіянина Ернеста Шарафутдінова з рахунком 6:3. Бурхлива реакція тренера та спортсмена підкорила мережу, повідомляє 24 Канал.
Як тренер відреагував на перемогу над росіянином?
Сутичка з "нейтралом" мала додатковий підтекст, адже представник країни-агресорки публічно підтримує дії російської влади. Тож після перемоги Заплітного його тренер Олександр Пікулін не стримував емоцій.
Чернівчанин красномовно висловився про суперника, який демонстрував свої проросійські погляди.
Так їм п***ам і треба, так буде з кожним,
– вигукнув український тренер.
Заплітний доповнив яскраву промову наставника патріотичним гаслом: "Слава Україні" Смерть ворогам"".
Відео реакція тренера на перемогу Заплітного над росіянином. Обережно, 18+
Після поєдинку Заплітний прокоментував свою перемогу у півфіналі.
Перед півфіналом відчував хвилювання та велику відповідальність перед командою і країною. Водночас це додало сил: виходив упевненим і налаштованим просто робити свою роботу. Можу сміливо сказати, що це був один із найхвилюючих і найвідповідальніших поєдинків у моїй кар’єрі,
– цитує Заплітного Суспільне.
Зазначимо, у фіналі вагової категорії до 75 кілограмів Заплітний поступився Адбулазізі Абдуллі Мамдуху з Єгипту з рахунком 0:6.
Як збірна України з карате виступила на ЧС-2025
- Чемпіонат світу з карате 2025 року проходив у Єгипті з 27 по 30 листопада. Збірну України представляли дев'ятеро спортсменів. До командної скарбнички українці поклали дві медалі: срібну та бронзову.
- Найкраще на турнірі виступив Андрій Заплітний. На шляху до фіналу він здолав: ангольця Наріо Лопеса, португальця Тіаго Дуарте, новозеландця Логана Зоммервіля, італійця Даніеля Де Віво (2:1), француза Енцо Бертона (4:1), "нейтрального" Ернеста Шарафутдінова (6:3). Чернівчанин зупинився за крок від "золота", ставши срібним призером чемпіонату.
- Бронзовою медалісткою ЧС-2025 стала титулована Анжеліка Терлюга, яка виступала на змаганнях в статусі мами. Її донечка Ніколь була присутня на турнірі, надихаючи на перемоги. У бронзовому фіналі Анжеліка перемогла чилійку Валентині Торо Менесес з рахунком 6:4.