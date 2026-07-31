Календар матчів УПЛ сезону 2026/2027

Новий футбольний сезон Української Прем'єр-ліги 2026/2027 стартує 31 липня 2026 року та триватиме до 4 червня 2027 року. Матчі першого туру відбудуться з 31 липня по 3 серпня.

Осіння частина чемпіонату України складатиметься з 16 турів, останній із яких заплановано на 12 грудня. Після цього команди підуть на зимову паузу, яка триватиме до кінця лютого, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про новий сезон УПЛ

Весняна частина сезону розпочнеться 27 лютого 2027 року матчами 17-го туру. Завершиться чемпіонат 4 червня 2027 року, коли відбудуться поєдинки заключного, 30-го туру.

Також визначено базові дати головного протистояння українського футболу між Шахтарем та Динамо. Матч першого кола в рамках 12-го туру заплановано на 7 листопада, а поєдинок другого кола, у 27-му турі, на 15 травня.

Усі матчі чемпіонату України транслюватимуться у прямому ефірі на телеканалі UPL.TV.

Календар УПЛ сезону 2026/2027

1-й тур

31 липня, п'ятниця, 18:00. Зоря – Колос

1 серпня, субота, 13:00. Кривбас – Карпати

1 серпня, субота, 15:30. Харків – Верес

2 серпня, неділя, 13:00. Чорноморець – Полісся

2 серпня, неділя, 15:30. Епіцентр – Оболонь

2 серпня, неділя, 18:00. Динамо – Лівий берег (перенесений)

3 серпня, понеділок, 15:30. Буковина – ЛНЗ

3 серпня, понеділок, 18:00. Шахтар – Кудрівка

2-й тур

08.08.2026

Буковина – Оболонь

Верес – Динамо

Зоря – Кривбас

Лівий Берег – Кудрівка

Полісся – Харків

Карпати – ЛНЗ

Чорноморець – Колос

Епіцентр – Шахтар

3-й тур

15.08.2026

Динамо – Колос

Полісся – Зоря

Кривбас – Лівий Берег

Харків – Шахтар

Епіцентр – Верес

Кудрівка – Оболонь

ЛНЗ – Чорноморець

Карпати – Буковина

4-й тур

29.08.2026

Зоря – Харків

Лівий Берег – Карпати

ЛНЗ – Верес

Кудрівка – Епіцентр

Шахтар – Полісся

Чорноморець – Кривбас

Колос – Оболонь

Буковина – Динамо

5-й тур

05.09.2026

Чорноморець – Лівий Берег

Харків – Оболонь

Верес – Зоря

Полісся – Кудрівка

Динамо – ЛНЗ

Кривбас – Колос

Епіцентр – Буковина

Карпати – Шахтар

6-й тур

12.09.2026

Кривбас – Харків

Верес – Кудрівка

Лівий Берег – Полісся

ЛНЗ – Оболонь

Колос – Карпати

Шахтар – Чорноморець

Динамо – Епіцентр

Буковина – Зоря

7-й тур

19.09.2026

Карпати – Верес

Кудрівка – Колос

Полісся – Кривбас

Шахтар – ЛНЗ

Чорноморець – Оболонь

Епіцентр – Лівий Берег

Харків – Буковина

Зоря – Динамо

8-й тур

10.10.2026

ЛНЗ – Кудрівка

Буковина – Полісся

Оболонь – Кривбас

Колос – Епіцентр

Чорноморець – Харків

Верес – Шахтар

Динамо – Карпати

Лівий Берег – Зоря

9-й тур

17.10.2026

Полісся – Динамо

Кривбас – ЛНЗ

Оболонь – Верес

Шахтар – Колос

Зоря – Чорноморець

Карпати – Епіцентр

Кудрівка – Буковина

Харків – Лівий Берег

10-й тур

24.10.2026

Лівий Берег – ЛНЗ

Буковина – Кривбас

Полісся – Оболонь

Верес – Колос

Чорноморець – Карпати

Епіцентр – Харків

Шахтар – Зоря

Динамо – Кудрівка

11-й тур

31.10.2026

Кривбас – Динамо

Оболонь – Шахтар

Колос – Полісся

Верес – Чорноморець

Зоря – Епіцентр

Карпати – Кудрівка

Лівий Берег – Буковина

ЛНЗ – Харків

12-й тур

07.11.2026

Оболонь – Лівий Берег

Буковина – Колос

Кудрівка – Чорноморець

Епіцентр – Кривбас

Шахтар – Динамо

Харків – Карпати

Зоря – ЛНЗ

Полісся – Верес

13-й тур

21.11.2026

Колос – Харків

Чорноморець – Епіцентр

Лівий Берег – Шахтар

Карпати – Зоря

Верес – Буковина

Динамо – Оболонь

Кривбас – Кудрівка

ЛНЗ – Полісся

14-й тур

28.11.2026

Динамо – Чорноморець

Епіцентр – ЛНЗ

Шахтар – Буковина

Карпати – Полісся

Оболонь – Зоря

Лівий Берег – Колос

Кудрівка – Харків

Кривбас – Верес

15-й тур

05.12.2026

Полісся – Епіцентр

Шахтар – Кривбас

Оболонь – Карпати

Буковина – Чорноморець

Харків – Динамо

Зоря – Кудрівка

Верес – Лівий Берег

ЛНЗ – Колос

16-й тур

12.12.2026

Шахтар– Кудрівка

Карпати – Кривбас

ЛНЗ – Буковина

Лівий Берег – Динамо

Колос – Зоря

Верес – Харків

Полісся – Чорноморець

Оболонь – Епіцентр

17-й тур

27.02.2027

ЛНЗ – Карпати

Оболонь – Буковина

Динамо – Верес

Кривбас – Зоря

Кудрівка – Лівий Берег

Харків – Полісся

Колос – Чорноморець

Шахтар – Епіцентр

18-й тур

06.03.2027

Буковина – Карпати

Колос – Динамо

Зоря – Полісся

Лівий Берег – Кривбас

Шахтар – Харків

Верес – Епіцентр

Оболонь – Кудрівка

Чорноморець – ЛНЗ

19-й тур

13.03.2027

Динамо – Буковина

Харків – Зоря

Карпати – Лівий Берег

Верес – ЛНЗ

Епіцентр – Кудрівка

Полісся – Шахтар

Кривбас – Чорноморець

Оболонь – Колос

20-й тур

20.03.2027

Зоря – Верес

Лівий Берег – Чорноморець

Оболонь – Харків

Кудрівка – Полісся

ЛНЗ – Динамо

Колос – Кривбас

Буковина – Епіцентр

Шахтар – Карпати

21-й тур

03.04.2027

Полісся – Лівий Берег

Харків – Кривбас

Кудрівка – Верес

Оболонь – ЛНЗ

Карпати – Колос

Чорноморець – Шахтар

Епіцентр – Динамо

Зоря – Буковина

22-й тур

10.04.2027

Буковина – Харків

Верес – Карпати

Колос – Кудрівка

Кривбас – Полісся

ЛНЗ – Шахтар

Оболонь – Чорноморець

Лівий Берег – Епіцентр

Динамо – Зоря

23-й тур

17.04.2027

Шахтар – Верес

Кудрівка – ЛНЗ

Полісся – Буковина

Кривбас – Оболонь

Епіцентр – Колос

Харків – Чорноморець

Карпати – Динамо

Зоря – Лівий Берег

24-й тур

24.04.2027

Буковина – Кудрівка

Динамо – Полісся

ЛНЗ – Кривбас

Верес – Оболонь

Колос – Шахтар

Чорноморець – Зоря

Епіцентр – Карпати

Лівий Берег – Харків

25-й тур

01.05.2027

Оболонь – Полісся

ЛНЗ – Лівий Берег

Кривбас – Буковина

Колос – Верес

Карпати – Чорноморець

Харків – Епіцентр

Зоря – Шахтар

Кудрівка – Динамо

26-й тур

08.05.2027

Харків – ЛНЗ

Динамо – Кривбас

Шахтар – Оболонь

Полісся – Колос

Чорноморець – Верес

Епіцентр – Зоря

Кудрівка – Карпати

Буковина – Лівий Берег

27-й тур

15.05.2027

Кривбас – Епіцентр

Лівий Берег – Оболонь

Колос – Буковина

Чорноморець – Кудрівка

Динамо – Шахтар

Карпати – Харків

ЛНЗ – Зоря

Верес – Полісся

28-й тур

22.05.2027

Оболонь – Динамо

Харків – Колос

Епіцентр – Чорноморець

Шахтар – Лівий Берег

Зоря – Карпати

Буковина – Верес

Кудрівка – Кривбас

Полісся – ЛНЗ

29-й тур

29.05.2027

Колос – Лівий Берег

Чорноморець – Динамо

ЛНЗ – Епіцентр

Буковина – Шахтар

Полісся – Карпати

Зоря – Оболонь

Харків – Кудрівка

Верес – Кривбас

30-й тур

04.06.2027

Чорноморець – Буковина

Епіцентр – Полісся

Кривбас – Шахтар

Карпати – Оболонь

Динамо – Харків

Кудрівка – Зоря

Лівий Берег – Верес

Колос – ЛНЗ