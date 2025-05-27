Калініна розгромила ексросіянку у першому колі Ролан Гаррос

У Франції триває розіграш другого в сезоні турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос. Свій перший матч на змаганнях провела українська тенісистка Ангеліна Калініна.

Ангеліна Калініна (Україна) – Еліна Аванесян (Вірменія) 2:0 (6:1, 6:2)

У першому колі Ролан Гаррос Ангеліна Калініна зустрілася з вірменкою Еліною Аванесян. Попередня зустріч тенісисток на Вімблдоні минулого року завершилася поразкою українки, пише 24 Канал.

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Взяла реванш за поразку на Вімблдоні

У світовому рейтингу WTA Аванесян посідає 40 місце. Тож у протистоянні з Калініною вірменка була фавориткою.

Втім, українська тенісистка зуміла потішити своїх шанувальників. Перший сет розпочався для Ангеліни з програної подачі. Після цього Калініна взяла шість поспіль геймів – 6:1.

На початку другого сету українка вирвалася вперед – 3:0. Однак Аванесян зуміла відіграти два гейми та скоротити розрив у рахунку. Потім Калініна взяла три наступні гейми та закрила партію – 6:2.

Матч тривав одну годину та 15 хвилин. Це була перша перемога Калініної у протистоянні з Ананесян. Наразі рахунок особистих зустрічей становить – 1:1.

Калініна вийшла в другий раунд Ролан Гаррос, де востаннє грала у 2021 році. Наступною суперницею колишньої першої ракетки України стане переможниця матчу між бельгійкою Елізе Мертенс та француженкою Луа Буассон.

Довідка. Еліна Аванесян раніше виступала під "нейтральним" прапором. У серпні 2024 року ексросіянка отримала паспорт Вірменії та почала представляти цю країну на турнірах.

Зазначимо, що Ангеліна Калініна стала четвертою українкою, яка пробилася в друге коло Ролан Гаррос. Раніше це вдалося Еліні Світоліній, Даяні Ястремській та Юлії Стародубцевій. На жаль, Марта Костюк несподівано поступилася Сарі Бейлек з Чехії та вибула з боротьби за трофей.