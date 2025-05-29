Калініна розгромно поступилася дебютантці Ролан Гаррос та вилетіла з турніру

У четвер, 29 травня, відбулися матчі 1/32 фіналу турніру серії Grand Slam Ролан Гаррос. Останньою серед українок на цій стадії виступила Ангеліна Калініна.

Ангеліна Калініна – Лоїс Буассон 0:2 (1:6, 2:6)

У другому колі турніру суперницею Ангеліни Калініної була француженка Лоїс Буассон, яка займає 361 місце в рейтингу WTA. Для тенісисток це була третя очна зустріч, пише 24 Канал.

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Поступилася сенсаційній француженці

На старті Ролан Гаррос 22-річна Буассон сенсаційно вибила 24-ту ракетку світу Елізе Мертенс з Бельгії. Свою переможну серію, яка становила шість матчів, француженка подовжила в протистоянні з Каліноною.

У першому сеті Буассон задала шалений темп, взявши п'ять поспіль геймів. Ангеліна зуміла відіграти лише один гейм та поступилася – 1:6.

Калініна розпочала другий сет з виграного гейму. Проте експершій ракетці України не вдалося переломити хід матчу. Француженка знову виграла п'ять поспіль геймів та завершила партію з рахунком 6:2 на свою користь.

Матч тривав одну годину та п'ять хвилин. Ця поразка стала першою для Калініної у трьох матчах проти Буассон. Попередні дві зустрічі тенісисток завершилися на користь українки. Ангеліна не зуміла оновити особистий рекорд на французькому "мейджорі", залишивши турнір після другого кола.

Таким чином в третьому раунді Відкритого чемпіонату Франції зіграють три українки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. У п'ятницю, 30 травня, вони проведуть свої поєдинки 1/16 фіналу.