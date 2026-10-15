20-річна "коханка Путіна" знялася з домашнього Гран-прі: що сталося з фігуристкою

Каміла Валієва відмовилася від виступу на етапі Гран-прі в Казані. Спортсменка заявила про проблеми зі здоров'ям на тлі міжнародного відсторонення.

Про своє рішення 20-річна російська фігуристка повідомила у власному телеграм-каналі. Паралельно Валієва залишається відстороненою від міжнародних змагань.

Валієва пояснила причину відмови від змагань

Спортсменка мала взяти участь у домашньому етапі Гран-прі Росії в Казані, однак зрештою знялася зі змагань через хворобу.

Фігуристка звернулася до вболівальників із вибаченнями та побажала їм здоров'я. Водночас вона висловила сподівання зустрітися з прихильниками на наступних етапах російського турніру.

Дорогі вболівальники та шанувальники фігурного катання, дорогі мої казанці, на жаль, я не зможу виступити на етапі Гран-прі в Казані через хворобу,

– написала Валієва.

Спортсменка також запевнила, що сподівається побачитися з уболівальниками на інших змаганнях серії. Водночас її повернення на міжнародну арену залишається під питанням.

Допінг позбавив Валієву олімпійського "золота"

У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки через порушення антидопінгових правил. Справа стосувалася позитивного результату допінг-проби, взятої перед зимовими Олімпійськими іграми 2022 року в Пекіні.

Після перегляду результатів збірну Росії позбавили золота командного турніру Олімпіади. Термін дискваліфікації фігуристки завершився 25 грудня 2025 року, після чого вона отримала нейтральний статус.

Однак 5 вересня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відкликав допуск Валієвої до міжнародних змагань. Спортсменка вирішила не оскаржувати це рішення в CAS, фактично відмовившись від судової боротьби за повернення на міжнародну арену.

Додаткову увагу до фігуристки раніше привернула її поява поруч із Володимиром Путіним на відкритті "Ігор майбутнього" в Казані у лютому 2024 року. Після цього Валієву почали називати у медіа "новою коханкою" диктатора.

Нещодавно, 20-річній спортсменці порадили завершити кар'єру у фігурному катанні.