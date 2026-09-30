Поставили хрест на "новій коханці Путіна": у Росії винесли вирок фігуристці Валієвій

Російська фігуристка Каміла Валієва через ЄСПЛ намагається оскаржити наслідки допінгової справи. Юрист заявив, що повернути її спортивні результати неможливо

Валієва вимагає скасувати дискваліфікацію та пов'язані з нею санкції. Водночас російський спортивний юрист Юрій Зайцев у коментарі sovsport пояснив, на що спортсменка реально може розраховувати за підсумками розгляду її справи.

ЄСПЛ не поверне Валієвій результати

За словами Зайцева, Європейський суд з прав людини не має повноважень скасовувати рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Відтак навіть позитивне для Валієвої рішення ЄСПЛ не означатиме автоматичного повернення їй титулів чи спортивних результатів.

Юрист припустив, що у разі встановлення порушення права фігуристки на справедливий суд ЄСПЛ може призначити їй фінансову компенсацію.

ЄСПЛ жодним чином не зможе скасувати рішення CAS, не зможе поновити Камілу Валієву та її титули. Але якщо суд визнає порушення права на справедливий суд, то може зобов'язати виплатити їй грошову компенсацію,

– сказав Зайцев.

Допінг позбавив Росію олімпійського "золота"

У січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки через позитивну допінг-пробу, яку вона здала напередодні зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Покарання завершилося 25 грудня 2025 року.

Після завершення дискваліфікації фігуристка отримала нейтральний статус та могла повернутися до міжнародних змагань. Однак у вересні 2026 року Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відкликав її допуск до турнірів.

Скандал із Валієвою також мав наслідки для командного турніру Олімпіади-2022. Через її допінгову справу російську команду позбавили золотої медалі, а результати спортсменки були анульовані.

Раніше "нова коханка Путіна" зробила заяву про своє відсторонення. Таке прізвисько Валієва отримала через свою активну залученість до пропагандистських заходів, під час яких сиділа у ВІП-ложі поряд з російським диктатором.