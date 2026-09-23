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Sport News 24 Інші види спорту "Перебуваю в режимі очікування": нова коханка Путіна зробила заяву про повний бан
23 вересня, 16:38
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"Перебуваю в режимі очікування": нова коханка Путіна зробила заяву про повний бан

Микола Брежицький

Російська фігуристка Каміла Валієва сподівається знову отримати нейтральний статус та виступати на міжнародних змаганнях. Наразі спортсменка очікує рішення щодо своєї апеляції.

20-річна уродженка Казані вже відбула чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Водночас її повернення на міжнародну арену знову опинилося під питанням після рішення Міжнародного союзу ковзанярів, пише Sport-express.

Валієва очікує на рішення щодо апеляції

Фігуристка заявила, що перебуває в режимі очікування та хотіла б знову взяти участь у міжнародних стартах.

За словами спортсменки, її настрій змінювався залежно від новин щодо можливого повернення. Валієва зазначила, що в разі позитивного рішення для неї це стане можливістю знову відчути атмосферу міжнародних змагань.

Водночас росіянка додала, що її плани на сезон не зміняться навіть у разі відсутності допуску до міжнародних турнірів.

ISU відкликав допуск росіянки

У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки через позитивну допінг-пробу, яку спортсменка здала напередодні Олімпіади-2022. Термін її покарання завершився 25 грудня 2025 року.

Після цього Валієва отримала нейтральний статус і могла претендувати на участь у міжнародних змаганнях. Однак 5 вересня 2026 року ISU відкликав її допуск.

Причиною стали дії росіянки поза спортивною ареною. Зокрема, у лютому 2024 року вона була присутня на відкритті "Ігор майбутнього" у Казані, де перебувала на трибуні поруч із Владіміром Путіним. Також Валієва публічно підтримувала російські ініціативи, зокрема законопроєкт про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів в інтернеті.

Нагадаємо, нещодавно російська фігуристка розплакалася після невдалого повернення на лід.

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