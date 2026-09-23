"Перебуваю в режимі очікування": нова коханка Путіна зробила заяву про повний бан

Російська фігуристка Каміла Валієва сподівається знову отримати нейтральний статус та виступати на міжнародних змаганнях. Наразі спортсменка очікує рішення щодо своєї апеляції.

20-річна уродженка Казані вже відбула чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Водночас її повернення на міжнародну арену знову опинилося під питанням після рішення Міжнародного союзу ковзанярів, пише Sport-express.

Валієва очікує на рішення щодо апеляції

Фігуристка заявила, що перебуває в режимі очікування та хотіла б знову взяти участь у міжнародних стартах.

За словами спортсменки, її настрій змінювався залежно від новин щодо можливого повернення. Валієва зазначила, що в разі позитивного рішення для неї це стане можливістю знову відчути атмосферу міжнародних змагань.

Водночас росіянка додала, що її плани на сезон не зміняться навіть у разі відсутності допуску до міжнародних турнірів.

ISU відкликав допуск росіянки

У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки через позитивну допінг-пробу, яку спортсменка здала напередодні Олімпіади-2022. Термін її покарання завершився 25 грудня 2025 року.

Після цього Валієва отримала нейтральний статус і могла претендувати на участь у міжнародних змаганнях. Однак 5 вересня 2026 року ISU відкликав її допуск.

Причиною стали дії росіянки поза спортивною ареною. Зокрема, у лютому 2024 року вона була присутня на відкритті "Ігор майбутнього" у Казані, де перебувала на трибуні поруч із Владіміром Путіним. Також Валієва публічно підтримувала російські ініціативи, зокрема законопроєкт про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів в інтернеті.

Нагадаємо, нещодавно російська фігуристка розплакалася після невдалого повернення на лід.