В олімпійської чемпіонки Камілли Геррем діагностували рак

У гандболістки Камілли Геррем виявили тяжке захворювання. Три тижні тому спортсменка пройшла обстеження в лікарні.

У норвезької гандболістки Камілли Геррем діагностували рак молочної залози. Спортсменка готується до лікування, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Геррем.

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У гандболістки виявили рак

Спортсменка розповіла, що три з половиною тижні тому вона намацала у грудях ущільнення розміром з горошину та подумала, що їй варто пройти обстеження.

Минулого тижня мені зробили УЗД і мамографію, а потім мені зателефонували з лікарні, щоб дізнатися, чи можу я прийти, і сказали, що це рак молочної залози. Це досі шокує, і я не відчуваю, що це реальність. Завтра я починаю хіміотерапію. Мої думки автоматично зараз про найгірше, але я маю намагатися взяти себе в руки та мислити позитивно,

– сказала Камілла Геррем.

Довідка. Гандболістка була лідеркою збірної Норвегії з гандболу. Вона завершила кар'єру у квітні 2024 року.

Відзначимо, що у складі збірної Норвегії вона двічі ставала олімпійською чемпіонкою, а також була триразовою чемпіонкою світу.