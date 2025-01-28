Нюхав порошок та обзивав Ліверпуль і Клоппа: скандальний англійський рефері здійснив камінг-аут

Девід Кут вирішив скористатися своєю популярністю на фоні скандалу із резонансними відео. Цього разу британець розповів про свою сексуальну орієнтацію.

В Англії продовжує залишатися на слуху гучний скандал із арбітром Девідом Кутом. 42-річного суддю відсторонили від роботи через низку ганебний відео.

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Відкрив орієнтацію

На них англієць нецензурно висловлювався про Ліверпуль, принижував команду та називав екстренера мерсисайдців "лайном". Також Кута запідозрили у вживанні наркотиків після матчу Іспанія – Німеччина на Євро-2024, де він працював на VAR.

Сам Девід вирішив відкрити душу ЗМІ та зробив камінг-аут, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun. Кут розповів про емоції, які йому довелось пережити через свою орієнтацію.

Я відчував глибоке почуття сорому в підлітковому віці. Не відкривався батькам до 21 року, а друзям – до 25-ти. Моя сексуальна орієнтація – не єдина причина, через яку я опинився в такому становищі. Я приховував свої емоції та орієнтацію, коли був молодим арбітром. Це хороша якість для рефері, але жахлива для людини. Це привело мене до проблем з самооцінкою, які пов'язані з моєю сексуальністю. Я гей, але протягом тривалого часу я боровся з почуттям гордості за те, що я є "я",

– розповів Кут.

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Зазначимо, що суддя працює на матчах АПЛ з 2018 року. На його рахунку 112 матчів в чемпіонаті Англії. Найвищим досягненням у кар'єрі Девіда було суддівство у фіналі Кубка англійської ліги-2023 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл.