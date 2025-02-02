Вболівальники влаштували бунт на матчі НХЛ: причиною став указ Трампа

Канадські вболівальники НХЛ влаштували бунт прямо на хокейному матчі. Все через провокаційні заяви та укази Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо введення тарифів проти Канади. Такі дії політика обурили канадський народ, пише 24 канал з посиланням на New York Post.

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Гімн США освистали в Канаді

На арені Canadian Tire Centre в Оттаві зірвали виступ співачки Мандії, яка виконувала гімн США. Протягом усього виконання її освистували канадські вболівальники хокею.

Сама виконавиця не звернула уваги на вигуки фанатів і впевнено продовжила виконання пісні.

Після того, як Мандія закінчила виконувати гімн США галаси спалахнули з новою силою. Деякі вболівальники продовжили свій протест, а інші підтримали Америку оплесками.

У такий спосіб канадці висловлюють протест щодо указу Трампа, через який сталося зростання цін. Зокрема цей податок поширився і на мексиканський імпорт.

Відзначимо, що матч НХЛ між Оттавой Сенаторз та Міннесотою Вайлд закінчився з рахунком 6:0.