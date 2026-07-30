Каньє Вест заважає футболу в Казахстані: фани попросили скасувати концерт співака

У казахстанського Кайрата у Лізі чемпіонів з'явилася несподівана проблема, ім'я якій – Каньє Вест. Через виступ скандального репера на домашній арені клубу вболівальники бояться, що газон буде знищено.

Свій домашній матч 3-го кваліфікаційного раунду клуб вже буде змушений провести в іншому місті, яке аж на 800 кілометрів віддалене від рідного. Це лише додає фанам наснаги добиватися того, що Вест взагалі до них не приїздив, пише 24 Канал.

Чим Каньє Вест не влаштовує фанів Кайрата

Клуб з Казахстану пробився до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де гратиме з болгарським Левскі Софія.

Домашній матч, який за звичних обставин відбувся б на арені в Алмати, довелося перенести у Туркестан, який розташований за 800 кілометрів від рідного міста команди. На стадіоні просто не встигли б провести усі роботи з монтажу сцени та іншого обладнання. Це вже налаштувало фанів проти американського виконавця.

А остаточно розгнівала вболівальників перспектива суттєвого погіршення якості поля на арені після концерту. Як показує практика, через накриття трави плівкою і багатотонні конструкції, які тиснуть на покриття, газон зазнає шкоди, від якої доводиться його відновлювати упродовж тижнів.

Як фани Кайрата вирішили боротися з Каньє Вестом

Вболівальницькі об'єднання знайшли вихід у тому, щоб поскаржитися владі: вони звернулися до акіма (мера) Алмати з вимогою скасувати концерт 14 серпня.

Але це навряд чи станеться: подія такого масштабу несе для Казахстану набагато більше потенційної вигоди від туризму, ніж матчі Кайрата – як би добре себе не зарекомендувала команда виходом в основний раунд Ліги чемпіонів минулого сезону.

Тож фанам доведеться або їздити за багато сотень кілометрів на інші стадіони, або миритися з тим, що їхнім гравцям заважають не лише суперники, але й Каньє Вест.