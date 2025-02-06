Футболіст Ла Ліги призупинив кар'єру через рецидив раку

У четвер, 6 лютого, гравець Лас-Пальмаса Кіріан Родрігес зробив сумну заяву щодо своєї кар'єри. Він вимушений поставити футбол на паузу через проблеми зі здоров'ям.

28-річний півзахисник призупиняє свої виступи через рецидив онкологічного захворювання. Про це він повідомив на спеціальній пресконференції, інформує 24 Канал із посиланням на пресслужбу Лас-Пальмаса.

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Новий етап боротьби за життя

Капітан "жовтих" заявив, що попереду на нього очікує курс лікування. Він налаштований здобути одну з найбільших перемог у житті, як йому це вже вдавалося раніше.

Лікарі повідомили мені, що стався рецидив раку. Тепер потрібно взяти паузу, щоб пройти відповідне лікування. На мене чекає курс хімієтерапії, аби продовжити боротьбу з хворобою,

– сказав Родрігес.

Повна заява капітана Лас-Пальмаса щодо своєї хвороби: дивіться відео

Довідка. У 2022 році в Кіріана Родрігеса діагностували лімфому Ходжкіна. Майже рік він боровся з хворобою, яку врешті-решт зміг здолати. Вже в січні 2023 року іспанський півзахисник повернувся до тренувань.

Зазначимо, що капітан Лас-Пальмаса всю свою кар'єру провів у рідному клубі. Всього він зіграв за першу команду "жовтих" 165 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 15 асистів.