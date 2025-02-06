Футболіст Ла Ліги призупинив кар'єру через рецидив раку
- Футболіст Лас-Пальмаса Кіріан Родрігес призупинив кар'єру через рецидив раку та скоро розпочинне курс хімієтерапії.
- У 2022 році у нього діагностували лімфому Ходжкіна, яку він вже переміг, але хвороба повернулася.
- Родрігес провів всю свою кар'єру в Лас-Пальмасі, зігравши 165 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 15 асистів.
У четвер, 6 лютого, гравець Лас-Пальмаса Кіріан Родрігес зробив сумну заяву щодо своєї кар'єри. Він вимушений поставити футбол на паузу через проблеми зі здоров'ям.
28-річний півзахисник призупиняє свої виступи через рецидив онкологічного захворювання. Про це він повідомив на спеціальній пресконференції, інформує 24 Канал із посиланням на пресслужбу Лас-Пальмаса.
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Новий етап боротьби за життя
Капітан "жовтих" заявив, що попереду на нього очікує курс лікування. Він налаштований здобути одну з найбільших перемог у житті, як йому це вже вдавалося раніше.
Лікарі повідомили мені, що стався рецидив раку. Тепер потрібно взяти паузу, щоб пройти відповідне лікування. На мене чекає курс хімієтерапії, аби продовжити боротьбу з хворобою,
– сказав Родрігес.
Повна заява капітана Лас-Пальмаса щодо своєї хвороби: дивіться відео
Довідка. У 2022 році в Кіріана Родрігеса діагностували лімфому Ходжкіна. Майже рік він боровся з хворобою, яку врешті-решт зміг здолати. Вже в січні 2023 року іспанський півзахисник повернувся до тренувань.
Зазначимо, що капітан Лас-Пальмаса всю свою кар'єру провів у рідному клубі. Всього він зіграв за першу команду "жовтих" 165 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 15 асистів.