"Усик постаріє": ексчемпіон світу дав прогноз на бій українця і Паркера
- Карл Фроч вважає, що Джозеф Паркер має шанс побити Олександра Усика, якщо Усик постаріє.
- WBO зобов'язала Усика провести обов'язковий спаринг з Паркером.
Колишній чемпіон світу Карл Фроч дав прогноз на бій Олександра Усика та Джозефа Паркера. Він вважає, що новозеландець може побити українця.
В ніч на 23 лютого (по Києву) відбувся бій Джозефа Паркера та Мартіна Баколе, який замінив Даніеля Дюбуа. Новозеландець нокаутував свого суперника та здобув перемогу в бою.
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Який прогноз Фроч дав на бій Усика та Паркера
Він вважає, що новозеландець заслуговує свій шанс. Дюбуа відмовився від бою з Паркером, а Паркер здобув хорошу перемогу над Баколе, пише 24 канал з посиланням на Froch On Fighting.
Я не думаю, що у Паркера є шанси побити Усика. Подивіться, що зробив Усик, він двічі побив Джошуа та двічі побив Ф'юрі, так що не можна сказати, що у Паркера багато шансів. Але ніколи не знаєш, якщо Усик постаріє, а Паркер осідлає хвилю, і у нього все буде добре, їхній бій може стати цікавим,
– сказав Карл Фроч.
Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.
Нещодавно WBO зобов'язала українця провести обов'язковий спаринг з Джозефом Паркером.