"Повинні йти на жертви": Анчелотті розповів, чи зможе Реал здійснити камбек
- Реал Мадрид програв Арсеналу з рахунком 3:0 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2024/2025.
- Карло Анчелотті сподівається на камбек у матчі-відповіді 16 квітня на "Бернабеу".
У вівторок, 8 квітня, відбулись перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. В одному з них лондонський Арсенал на "Емірейтс" приймав мадридський Реал.
Гра завершилась сенсаційною перемогою "канонірів" з рахунком 3:0. Головний тренер Карло Анчелотті прокоментував поразку "Королівського клубу", пише 24 канал.
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Анчелотті висловив надію
Наставник мадридців наголосив, що протягом 60 хвилин матчу гра була рівною. Однак у другому таймі Реал поплатився пропущеними голами зі стандартів.
Карло Анчелотті підкреслив, що команда програла психологічно. Зокрема, на гравців вплинуло те, що вони не зуміли забити бодай один гол у другому таймі.
Головний тренер Реала поділився думками стосовно матчі-відповіді у Мадриді. Анчелотті висловив надію, що "Королівський клуб" зможе перевернути хід протистояння.
Ми повинні дивитися вперед, йти на жертви, думати про те, що ми можемо зробити. Робити все це разом, і ми повинні зробити це ще раз. Це дуже важко, але ми повинні спробувати зробити це – з першої до останньої хвилини,
– сказав Анчелотті для As.
Нагадаємо, що матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025 між Реалом і Арсеналом відбудеться у середу 16 квітня на "Бернабеу" у Мадриді. Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом.
Раніше Мікель Артета висловився про перемогу Арсенала над Реалом у Лондоні. Зокрема, наставник "канонірів" прокоментував неймовірні голи, які забив Деклан Райс.