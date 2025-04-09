"Повинні йти на жертви": Анчелотті розповів, чи зможе Реал здійснити камбек

У вівторок, 8 квітня, відбулись перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. В одному з них лондонський Арсенал на "Емірейтс" приймав мадридський Реал.

Гра завершилась сенсаційною перемогою "канонірів" з рахунком 3:0. Головний тренер Карло Анчелотті прокоментував поразку "Королівського клубу", пише 24 канал.

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Анчелотті висловив надію

Наставник мадридців наголосив, що протягом 60 хвилин матчу гра була рівною. Однак у другому таймі Реал поплатився пропущеними голами зі стандартів.

Карло Анчелотті підкреслив, що команда програла психологічно. Зокрема, на гравців вплинуло те, що вони не зуміли забити бодай один гол у другому таймі.

Головний тренер Реала поділився думками стосовно матчі-відповіді у Мадриді. Анчелотті висловив надію, що "Королівський клуб" зможе перевернути хід протистояння.

Ми повинні дивитися вперед, йти на жертви, думати про те, що ми можемо зробити. Робити все це разом, і ми повинні зробити це ще раз. Це дуже важко, але ми повинні спробувати зробити це – з першої до останньої хвилини,

– сказав Анчелотті для As.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025 між Реалом і Арсеналом відбудеться у середу 16 квітня на "Бернабеу" у Мадриді. Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше Мікель Артета висловився про перемогу Арсенала над Реалом у Лондоні. Зокрема, наставник "канонірів" прокоментував неймовірні голи, які забив Деклан Райс.