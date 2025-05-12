Карло Анчелотті – новий головний тренер збірної Бразилії з футболу

Головний тренер Реала Карло Анчелотті став головним тренером збірної Бразилії. Сторони все ж узгодили всі деталі.

Керівництво збірної Бразилії розглядало Карло Анчелотті як головного кандидата на посаду головного тренера. Сторони вже вели перемовини, однак вони зірвалися.

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Анчелотті очолить збірну Бразилії

Після останнього туру чемпіонату Іспанії італійський фахівець покине Реал, пише 24 канал з посиланням на The Athletic.

Відразу після цього Анчелотті розпочне роботу зі збірної Бразилії. Він стане першим іноземним наставником в історії команди

Він дебютує у ролі головного тренера бразильців 4 червня у матчі кваліфікації на ЧС-2026 проти Еквадору.

Нагадаємо. У відбіркових матчах на чемпіонат світу збірна Бразилії сенсаційно розгромно поступилася Аргентині. Після цього команда звільнила минулого головного тренера.

Відзначимо, що Реал замість Карло Анчелотті очолить Хабі Алонсо.