Пекельне дербі між іспанськими грандами завершилось перемогою "блаугранас" – 4:3. Кіліан Мбаппе у божевільному матчі оформив хет-трик, повідомляє 24 канал.

Читайте також Мбаппе встановив історичний рекорд у дебютному сезоні за Реал

На рівні з легендами

Кіліан Мбаппе у перші 15 хвилин матчу двічі вразив ворота Барселони. В останній третині Ель Класіко зірковий французький нападник втретє відзначився забитим м'ячем.

За даними Opta Jose, Мбаппе став першим гравцем "галактікос" у 21 столітті, який забив за Реал три голи в Ель Класіко в межах вищого іспанського дивізіону. До цього це вдавалось Ліонелю Мессі (двічі) та Луїсу Суаресу (один раз).

Відеоогляд матчу Барселона – Реал:

У поточному сезоні Кіліан Мбаппе зіграв у 53 матчах за Реал в офіційних турнірах. На рахунку зіркового нападника "галактікос" 39 забитих м'ячів та 5 гольових передач.

Раніше стало відомо, що Хабі Алонсо очолить Реал влітку 2025 року. Іспанський наставник вже підписав контракт з "Королівським клубом".