Перемовини Анчелотті та збірної Бразилії зірвалися: чому італієць не очолить "селесао"

Протягом тривалого часу ходять чутки, що Карло Анчелотті залишить Реал після закінчення нинішнього сезону. Він, за інсайдерською інформацією, мав очолити збірну Бразилії з футболу.

Сторони вели тривалі переговори. Проте вони врешті-решт не завершилися успіхом, повідомляє 24 Канал із посиланням на іспанське видання Marca.

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Чому Анчелотті відмовив бразильцям

Головний тренер "вершкових" мав на руках пропозицію від 5-разових чемпіонів світу. Але все ж таки відмовився стати наставником "селесао".

Про своє рішення Карло Анчелотті особисто повідомив президенту Бразильської конфедерації футболу Едналдо Родрігесу. Одним з головних факторів називається щедра пропозиція з Саудівської Аравії.

65-річний спеціаліст може вже найближчим часом очолити один із місцевих клубів. Йому нібито пропонують контракт із заробітною платою у 50 мільйонів євро на рік.

До слова. Карло Анчелотті має чинну угоду з Реалом до 30 червня 2026 року. Проте з великою ймовірністю сторони домовляться про припинення співпраці після завершення сезону-2024/2025.

Зазначимо, що на чолі "вершкових" італієць провів 348 матчів. Він разом із мадридцями здобув 15 трофеїв.