Молода французька біатлоністка завершила кар'єру

Французька біатлоністка Каролін Коломбо оголосила про завершення спортивної кар'єри. Вона повідомила про проблеми зі здоров'ям.

На момент завершення кар'єри спортсменці виповнилося 28 років. Про своє рішення піти з біатлону вона оголосила в соціальних мережах, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Кароліни Коломбо.

Читайте також Титулована французька біатлоністка також долучилася до благодійної ініціативи Підручного

Коломбо завершила кар'єру

Вона зазначила, що настав момент закрити важливий розділ її життя, завершивши кар’єру біатлоністки – рішення, продиктоване проблемами зі здоров’ям. Озираючись назад на 58 стартів на Кубку світу, вона відчуває величезну вдячність.

Найбільше мене зворушують не лише гонки чи медалі, а й незабутні зустрічі. Кожна усмішка, кожне слово підтримки, кожен спільно пережитий момент сформували мене такою, якою я є сьогодні. Я пишаюся своїм шляхом і тими зв’язками, які вдалося створити за ці роки,

– написала Коломбо.

Також вона додала, що знає, що це ще не кінець і ці спогади назавжди залишаться в її серці.

"Дякую всім, хто був частиною цього шляху. Ваша підтримка – моя найбільша перемога", – написала Каролін Коломбо.

Довідка. Каролін Коломбо є срібною призеркою одного з чемпіонатів Європи.

Відзначимо, що у 2023 році француженка мала перемогу на етапі Кубку світу.