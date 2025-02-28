На полі були справжні "леви": Карпати у меншості перемогли ЛНЗ у надемоційному матчі

У п'ятницю, 28 лютого, відбулось одразу три матчі 19-го туру УПЛ-2024/2025. У заключному поєдинку дня львівські Карпати зіграли проти черкаського ЛНЗ.

Карпати – ЛНЗ 1:0

Гол: Бруніньйо, 74 (п)

Вилучення: Альварес, 30 (Карпати)

Львівський клуб вимушено приймав суперника у Житомирі. Адже на стадіоні "Україна" виник форс-мажор із підігрівом поля, повідомляє 24 Канал.

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Із перших секунд м'яч під контроль взяли номінальні господарі матчу. Перший удар у зустрічі був завданий Карпатами, але Чачуа пробив дуже неточно після красивої комбінації.

На 9-й хвилині Кінарейкін вперше вступив у гру. Момо пробив по центру воріт, прямо у руки Яківа.

Вже у наступній атаці Кінарейкін потягнув другий удар Момо. Дуже гостро було біля воріт "левів".

На 17-й хвилині Пасіч видав швидкісний слалом, віддав на Кушніренка, якому не вдалось забити. А на добивання Суареша собою удар заблокував Стецьков, який заміняв у центрі захисту "левів" дискваліфікованого свого кума Бабогло, врятувавши господарів від пропущеного голу.

У середині тайму Бруніньйо заробив штрафний із небезпечної відстані. Однак удар Мірошниченка взяла себе стінка із гравців ЛНЗ.

Вилучення для "зелено-білих"

На 28-й хвилині Альварес заробив другу жовту картку, яка перетворилась у вилучення. Дуже спірна жовта для іспанця.

Наприкінці тайму Бруніньйо розрядив свою гармату - стійка врятувала гостей від гола. Дуже хороший момент змарнували "зелено-білі".

Потужний другий тайм від "левів" у меншості

На 55-й хвилині Бруніньйо вкотре продемонстрував свій дриблінг, накрутивши декількох суперників, але його удар, та удар Сича були заблоковані. Підлепенець ледь не запхав м'яч у вопота після пожежі у штрафному гостей.

У середині тайму Драмбаєв зіграв рукою у власному штрафному – пенальті для Карпат. Бруніньйо легко розвів м'яч та Кучеренка по різних кутах воріт – 1:0.

На останніх хвилинах ЛНЗ заробив штрафний поблизу лінії штрафного майданчика "левів" - м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Компенсований до матчу час Карпати провели в атаках.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Карпат над ЛНЗ у Житомирі. "Леви" реабілітувались в очах своїх уболівальників після виїзної поразки від київського Динамо (2:0).

Після фінального свистка Кушніренко отримав другу жовтку картку, яка перетворилась у вилучення вже після закінчення поєдинку. Другий гірчичник за фол на Невесу.

Команда Владислава Лупашка після перемоги набрала вже 27 балів (5-те місце) та скоротила відставання від четвертого Полісся лише до чотирьох пунктів. ЛНЗ із 22 очками залишається 9-м.