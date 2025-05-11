Карпати обійшли Полісся у битві за єврокубки, обігравши Олександрію

У неділю, 11 травня, відбувся матч 28-го туру української Прем'єр-ліги сезону 2024/2025. В ньому Карпати вдома приймали Олександрію.

Карпати – Олександрія 2:1

Голи: Краснопір, 80 (П), Чачуа, 90+5 – Кампуш, 10

Вилучення: Калюжний, 90+1

Боротьба за путівку в єврокубки триває, адже Полісся зіграло внічию з Динамо, а Кривбас неочікувано поступився Колосу. Тому Карпати мали обігрувати вдома Олександрія, щоб вийти на чисте 4 місце, повідомляє 24 канал.

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Перший тайм за Олександрією

Олександрія женеться за Динамо у боротьбі за чемпіонство, а Карпати мріють про потрапляння у єврокубки одразу після повернення в елітний дивізіон країни. Тому обидві команди намагались здобути перемогу.

Фортуна повернулась лицем до Олександрії. Вже на 10-й хвилині матчу Мігель Кампуш відкрив рахунок матчу на користь "містян".

Менше, ніж за 10 хвилин Карпати зуміли відігратись, але вдача сьогодні явно не була на стороні "левів". Автогол Кампуша було скасовано через офсайд у гравців Карпат після перевірки VAR.

Львів'яни продовжили тиснути на Олександрію. Проте підопічні Руслана Ротаня вдало відбивались та намагались ловити команду Владислав Лупашка на контратаках.

"Леви" вирвали перемогу

Карпати продовжували нагнітати, а Олександрія начебто свідомо віддала м'яч суперникам. "Містяни" грали на відбій, намагаючись зберегти рахунок.

На 80-й хвилині "леви" змогли забити зусиллями Краснопіра, який реалізував пенальті. У компенсований арбітром час Іван Калюжний отримав червону картку.

Амбросій Чачуа став героєм гри, забивши переможний м'яч "левів" на 95-й хвилині протистояння. У результаті матч чемпіонату України завершився перемогою Карпат з рахунком 2:1.

У підсумку Олександрія відстає від Динамо на п'ять пунктів за декілька турів до кінця УПЛ. Карпати розташувались на 4 місці, обігнавши Полісся на два очки та мають шанси потрапити у єврокубки в наступному сезоні.

Відеоогляд матчу Карпати – Олександрія: