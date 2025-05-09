Полісся – Динамо 0:0
Динамо впевнено йде за титулом, а перемога над Поліссям наблизить киян до омріяного титулу. Проте "вовки" змагаються з Карпатами та Кривбасом за 4 місце в УПЛ, аби грати у єврокубках в наступному сезоні, повідомляє 24 канал.
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Нічия на користь опонентів
Полісся має наміри виступати у єврокубках в наступному сезоні. Тому "вовкам" потрібно здобувати очки у грі з майбутніми чемпіонами України. Житомиряни з перших хвилин нав'язали агресивну гру динамівцям.
"Біло-сині" були не проти відіграти другим номером. Кияни намагались ловити суперників на контратаках. Обидві команди були близькі до того, аби відкрити рахунок у першому таймі, але підвела реалізація.
Друга половина гри пройшла на зустрічних курсах. Обидві команди не тримали м'яч у середині поля, а намагались створювати небезпечні моменти, щоб вирвати перемогу у протистоянні.
Команди не змогли забити за 90 хвилин матчу. Гра завершилась безгольовою нічиєю. Олександрія може наблизитись до Динамо на два очки, якщо виграє у Карпат у завтрашній грі.
Натомість Полісся може опуститись на шосте місце. Для цього Карпати мають обіграти Олександрію, а Кривбас здолати Колос.