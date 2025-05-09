Зоря – Шахтар 0:0
Вилучення: Грам, 17
Шахтар втратив шанси на перемогу у турнірі, а також шанс потрапити у Лігу чемпіонів в наступному сезоні. Зоря закріпилась у середині таблиці та зберегла прописку у еліті, тому команди просто дограють чемпіонат, повідомляє 24 канал.
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"Суха" нічия
Початок матчу розпочався для Шахтаря невдало. У дебюті поєдинку Алаа Грам отримав дві жовті картки та був вилучений з поля. "Гірники" залишились у меншості.
Проте донеччани не сіли, а намагались атакувати, створюючи небезпечні моменти. Зоря не скористалась перевагою за кількістю гравців та також не змогла забити голів у протистоянні.
Матч завершився безгольовою нічиєю з рахунком 0:0. Шахтар залишився на третьому місці у турнірній таблиці, відстаючи від Олександрії, яка посідає друге місце в УПЛ.
Відеоогляд матчу Зоря – Шахтар: