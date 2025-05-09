Заря – Шахтер 0:0

Удаление: Грам, 17

Шахтер потерял шансы на победу в турнире, а также шанс попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Заря закрепилась в середине таблицы и сохранила прописку в элите, поэтому команды просто доиграют чемпионат, сообщает 24 канал.

Читайте также Эюпспор подтвердил предложение от Шахтера относительно их главного тренера

"Сухая" ничья

Начало матча началось для Шахтера неудачно. В дебюте поединка Алаа Грам получил две желтые карточки и был удален с поля. "Горняки" остались в меньшинстве.

Однако дончане не сели, а пытались атаковать, создавая опасные моменты. Заря не воспользовалась преимуществом по количеству игроков и также не смогла забить голов в противостоянии.

Матч завершился безголевой ничьей со счетом 0:0. Шахтер остался на третьем месте в турнирной таблице, отставая от Александрии, которая занимает второе место в УПЛ.

Видеообзор матча Заря – Шахтер: