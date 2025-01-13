Карпати отримали підсилення з Кривбасу

Карпати підписали футболіста криворізького Кривбасу. До складу команди приєднався Тимур Стецьков.

Нещодавно з'явилися чутки, що Тимур Стецьков перейде до львівських Карпат. "Леви" офіційно повідомили про підписання футболіста, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Карпат.

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У Карпат новий гравець

Тимур Стецьков є вихованцем академії Дніпра. У 19-річному віці дебютував у Прем’єр-Лізі за Олександрію, у складі якої провів 53 матчі у всіх турнірах та відзначився двома забитими м’ячами.

Влітку 2022-го підписав контракт з Кривбасом. У минулому сезоні став бронзовим призером чемпіонату України.

Загалом Тимур зіграв 105 матчів та забив шість голів. Новачок Карпат має досвід виступів у Лізі Європи та у Лізі конференцій, а також викликався до молодіжної збірної України.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Тимур Стецько зіграв 8 матчів за Кривбас, у яких забив один гол.

Відзначимо, що контракт гравця з Карпатами розрахований до 2028 року.