У другій частині чемпіонату за Карпати гратимуть захисник Олексій Сич, півзахисники Олег Федор та Ілля Квасниця, а також форвард Ігор Краснопір. Влітку до них повинні приєднатися Марко Сапуга та Євген Пастух, пише 24 Канал.

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Гучні трансфери Карпат

За інформацією телеграм-каналу "Інсайди від Пасічника 2.0", Рух отримає компенсацію за свої провідних гравців у розмірі 15 мільйонів євро. Тож в середньому кожен гравець коштував Карпатам 2,5 мільйони.

Цікаво, що за даними порталу Transfermarkt, найдорожчим з перелічених гравців є вінгер Ілля Квасниця. Гравець молодіжної збірної України оцінюється у 3 мільйони євро. Сумарна вартість гравців становить 7,1 мільйона.

Раніше генеральний директор Карпат Андрій Русол спростував інформацію про злиття клубів. Функціонер зазначив, "леви" матимуть пріоритетне право на підписання найталановитіших гравців Руху.

Зазначимо, що у турнірній таблиці обидві львівські команди знаходяться поруч: Карпати займають шосту сходинку, а Рух – сьому. У 18-му турі УПЛ "леви" зіграють проти Динамо, а "жовто-чорні" зустрінуться з черкаським ЛНЗ.