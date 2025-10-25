Карпати та Рух з масовою бійкою зіграли внічию у львівському дербі

У суботу, 25 жовтня, в рамках 10-го туру УПЛ відбувся матч між двома львівськими командами – Карпатами і Рухом. У принциповому дербі суперники не змогли визначити переможця.

Два попередні очні матчі в рамках чемпіонату завершувалися на користь Карпат. Турнірне становище обох команд додатково спонукало до безкомпромісного протистояння, пише 24 Канал.

Як завершилося львівське дербі Карпати – Рух?

Матч між принциповими суперниками підтвердив статус дербі. Жоден із суперників не збирався програвати, а тому на кожному клаптику поля точилася запекла боротьба. Однак гострими гольовими моментами футболісти Карпат та Руху не тішили вболівальників.

У другому таймі малюнок гри не змінився. Наприкінці матчу півзахисник Руху Притула міг принести перемогу своїй команді. Він небезпечно пробив з дальньої дистанції, але м'яч пролетів поруч з дев'яткою.

Владислав Лупашко та Іван Федик замінами намагалися змінити хід поєдинку. Наполегливі "леви" Краснопір та Фабі, що з'явилися на полі у другому таймі, мали непогані моменти на останніх хвилинах, щоб вирвати перемогу.

У компенсований час футболісти обох команд влаштували штовханину, яка ледве не переросла у бійку. Однак арбітру вдалося вгамувати емоції жовтими картками.

Відео бійки в матчі Карпати – Рух

Після цього інциденту три "рухівця" вибігли на одного гравця "Карпат", але Клайвер не зміг влучити у ворота зі зручної позиції.

У підсумку львівське дербі завершилося безгольовою нічиєю – 0:0.

Карпати – Рух 0:0

Відеоогляд матчу Карпати – Рух

Турнірне положення Карпат та Руху?