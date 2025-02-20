Легенда АПЛ звинуватив Голанда в боягузтві: що сталося

У середу, 19 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них мадридський Реал вдома приймав Манчестер Сіті.

"Вершкові" здолали свого суперника з рахунком 3:1 і пробилися в наступний раунд турніру. Усю гру на лаві запасних гостей несподівано провів форвард "містян" Ерлінг Голанд.

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Різка критика від англійського експерта

Колишній футболіст Джеймі Каррагер після фінального свистка розкритикував норвежця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Football365. Він звинуватив головну зірку Манчестер Сіті в боягузтві перетнутися на полі з кремезним захисником Реала:

"Дозвольте мені розібратися в цьому. Нам повідомили, що Голанд прийшов до тренера та сказав, що він погано почувається та не зможе вийти проти Реала. Можливо, він боявся грати проти Рюдігера.

Він не хотів отримати травму, тому весь поєдинок просидів на лаві запасних. У мене ніколи не виникала думка піти до наставника та зізнатися, що я хворий і не можу грати. У цьому і є причина. Він не хотів перетинатися з Рюдігером".

До слова. В нинішньому сезоні Ерлінг Голанд провів за Манчестер Сіті 35 матчів, у яких забив 27 голів і віддав 3 результативні передачі.

Зазначимо, що "містяни" вперше з сезону-2012/2013 не змогли пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Реал же на цій стадії турніру зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра.