"Сливочные" одолели своего соперника со счетом 3:1 и пробились в следующий раунд турнира. Всю игру на скамейке запасных гостей неожиданно провел форвард "горожан" Эрлинг Холанд.

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Резкая критика от английского эксперта

Бывший футболист Джейми Каррагер после финального свистка раскритиковал норвежца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Football365. Он обвинил главную звезду Манчестер Сити в трусости пересечься на поле с коренастым защитником Реала:

"Позвольте мне разобраться в этом. Нам сообщили, что Холанд пришел к тренеру и сказал, что он плохо себя чувствует и не сможет выйти против Реала. Возможно, он боялся играть против Рюдигера.

Он не хотел получить травму, поэтому весь поединок просидел на скамейке запасных. У меня никогда не возникала мысль пойти к наставнику и признаться, что я болен и не могу играть. В этом и есть причина. Он не хотел пересекаться с Рюдигером".

К слову. В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провел за Манчестер Сити 35 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что "горожане" впервые с сезона-2012/2013 не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Реал же на этой стадии турнира сыграет против мадридского Атлетико или леверкузенского Байера.