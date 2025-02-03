Матиме серйозні наслідки в Росії: "нейтральну" тенісистку назвали іспанкою на турнірі в ОАЕ

Дар'я Касаткіна відкрито виступає проти політики Путіна та засуджує військову агресію проти України. Втім про зміну громадянства вона зараз не думає.

Російські спортсмени потрапили під санкції через війну в Україні. Індивідуальних атлетів допускають до турнірів лише у нейтральному статусі, тоді як команди з Росії дискваліфікують.

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Перелякалась через помилку

При цьому майже ніхто зі спортсменів не наважується засудити війну та назвати свою Батьківщину країною-терористкою. Одним із виключень з цього правила стала тенісистка Дар'я Касаткіна.

Нещодавно на турнірі WTA500 в Абу-Дабі дівчину представили як спортсменку з Іспанії. Втім менеджер Касаткіної заявив, що це помилка і тенісистка не планує змінювати громадянство, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Це неправдива інформація. Ми категорично заперечуємо, що вона змінює громадянство на іспанське. Це була виключно адміністративна помилка, яку вже виправлено. Це може мати серйозні наслідки для Дар'ї, якщо російська влада вирішить, що вона намагається змінити громадянство. Це не так,

– заявив представник росіянки.

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Нагадаємо, що у 2023 році Касаткіна зробила камінг-аут, а також відкрито засудила Росію за напад на Україну. Дівчина повідомила, що їй небезпечно повертатися додому через режим Путіна.

Тенісистка народилась в Тольятті, але вже давно проживає в Абу-Дабі. За свою кар'єру вона виграла вісім трофеїв та виходила у півфінал Ролан Гаррос-2022. Наразі Дар'я є першою ракеткою Росії та посідає 11 місце у рейтингу WTA.